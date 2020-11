Aporte para las grandes fortunas: Detalles del proyecto que tratará Diputados

El Frente de Todos confía en aprobar hoy en sesión especial el proyecto que crea un aporte extraordinario para las Grandes Fortunas, el cual es resistido desde Juntos por el Cambio.



La sesión convocada a las 12:00 también incluirá dos proyectos de temática ambiental y se sumó a último momento el Presupuesto 2021 venido en revisión del Senado, luego de que el oficialismo detectara la omisión de una serie de planillas sobre obras previstas para el próximo año.



La iniciativa sobre el "Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas", que fue redactada por Carlos Heller con el patrocinio político de Máximo Kirchner, apunta a las riquezas superiores a los 200 millones de pesos y, de acuerdo a un relevamiento de AFIP, se verían alcanzadas solamente 9.298 personas físicas.



Se aplicará una tasa progresiva del 2 al 3,5% de acuerdo con la capacidad patrimonial, con la cual el Gobierno espera recaudar $307.000 millones, cerca de 1,1 punto porcentual del PBI.



Autoridades del Gabinete económico anticiparon que los recursos que se recauden serán destinados a distintos fines: el 20% para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20% para las pymes, 15% para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20% a becas Progresar y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.



Según quedó estipulado en el dictamen, no se gravarán las tenencias de personas no residentes en el país, y el aporte obligatorio regirá desde la sanción de la ley (y no al 31 de diciembre de 2019 como estaba previsto originalmente). Los detalles del proyecto de aporte extraordinario para las grandes fortunas

- Es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial.



-Sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.



-Se trata de aproximadamente 9.000 personas.



-Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos.



-La mayor tasa alcanza a menos de 300 personas.



-Por los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas son 50% mayores.



-Se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones.



Lo recaudado se destinará a:



-Comprar equipamiento de salud para atender la pandemia.



-Apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos.



-Urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio.



-Hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar GAS Natural.



-Financiar un relanzamiento del plan PROGRESAR para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.