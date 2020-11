Día de la Militancia: Habrá marchas en apoyo al gobierno nacional

Organizaciones políticas, movimientos sociales y sindicatos cercanos al Gobierno realizarán hoy una caravana al Congreso para celebrar el Día de la Militancia peronista, brindar su respaldo a la gestión del presidente Alberto Fernández y avalar diversos proyectos de ley del Ejecutivo nacional.



Con el hashtag #CaravanaDeLasMilitancias, desde la semana pasada comenzó a circular por las redes sociales la invitación a sumarse a las distintas manifestaciones de vehículos que confluirán en una caravana que tendrá como escenarios centrales el Obelisco y el Congreso Nacional.



La convocatoria busca expresar su apoyo a proyectos de ley como Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, la Ley Yolanda y el proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego, entre otros.



Fuentes parlamentarias indicaron a NA que el Gobierno nacional podría presentar hoy el proyecto para legalizar el aborto en medio de las marchas por el "día de las militancias".



Fuentes de Casa Rosada, detallaron que el proyecto está "en manos de Presidencia", pero aclararon que aún "no está definido" cuándo se enviará al Congreso.



Días atrás, el presidente Alberto Fernández afirmó que enviará al Congreso el proyecto de aborto legal "antes de que concluya el período ordinario" de sesiones, es decir, el 30 de noviembre.



Desde la cuenta oficial de Twitter del Frente de Todos, convocaron a celebrar "el Día de las Militancias con una caravana al Congreso" para "apoyar" varios proyectos de ley.



En esa línea, desde la cuenta oficial de la agrupación La Cámpora convocaron para las 18:00 en el Congreso a la denominada "La Caravana de las Militancias", en apoyo a "tres leyes muy importantes" que se tratarán esa tarde en Diputados. .



"Aporte Extraordinario, para que los más ricos ayuden mucho aportando muy poco; Ley de Fuego, para terminar con los incendios provocados por la especulación inmobiliaria y financiera; Ley Yolanda, para capacitar a los funcionarios públicos en el cuidado del ambiente", publicó la agrupación.



En Paraná

Desde diferentes sectores del peronismo paranaense convocaron a "una caravana popular en apoyo al presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández".



Organizaciones políticas y militantes de la ciudad convocan a "movilizarse en vehículos, recorriendo distintos puntos de la ciudad, en búsqueda de enviar desde Paraná un fuerte mensaje de respaldo al gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner".



Según se informó, se hace especial énfasis en las medidas de cuidado como el barbijo y el hecho no descender de los vehículos.



La convocatoria se realizará a las 17 horas y el lugar de inicio de la caravana se fijó en calle Maciá, arteria lateral a la Plaza de las Mujeres Entrerrianas. Luego, se recorrerán distintas calles de la ciudad para finalizar en la zona alta del Parque Urquiza.



Por qué se celebra el Día del Militante el 17 de noviembre



Se trata de la conmemoración del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como "Revolución Libertadora" que tuvo lugar en septiembre de 1955. Era la primera vuelta, más no la definitiva del líder justicialista, que se instalaría finalmente en el país desde el 20 de junio de 1973, cuando Héctor J. Cámpora ya había asumido la presidencia.



Su retorno marcaba el final de un ciclo político. Otro gobierno de facto, conocido como "Revolución Argentina" y que había iniciado en 1966, comenzaba a resquebrajarse por la situación económica junto con la cada vez más conflictiva situación política a la que intentó disciplinar sin éxito a base de represión. La vuelta de Perón era todo un símbolo.