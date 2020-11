Docentes nucleados en Agmer Paraná protestaron frente al CGE

En el marco de la jornada de lucha docente, la seccional Agmer Paraná, realizó una sentada frente al Consejo General de Educación en rechazo a las políticas educativas que lleva adelante el gobierno de la provincia."El gobierno no nos ha convocado a discutir salarios ni condiciones laborales, por ello acrecentamos las medidas de fuerza", señaló el secretario adjunto de Agmer Paraná, Claudio Puntel, aAdemás, otro de los reclamos docentes se basó en la presecialidad: "Incentivamos que no están dadas las condiciones para volver a las aulas", añadió."A través de carteles mostramos la cantidad de dinero que el gobierno provincial destinó a las escuelas para partida presupuestaria, es una cifra pobrísima que ronda los 75 pesos por alumno", sostuvo.En sintonía con lo dicho anteriormente, Puntel declaró que "hicimos un relevamiento en diferentes escuelas y nos encontramos que es unánime el planteo tanto de trabajadores de la educación como de los padres, que las condiciones no estas dadas para volver al aula. No vimos ninguna escuela que garantice el protocolo de salud".Al finalizar, Puntel hizo referencia la vuelta a las aulas: "Es una decisión irresponsable que no tiene en cuenta la realidad de la comunidad educativa y la población. Los anuncios son más para la foto que otra cosa".