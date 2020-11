Advierten que jubilados perdieron 40% de poder adquisitivo entre 2017 y 2020

La fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el oficialismo no fija una compensación de haberes, a pesar de que perdieron un 40% de poder adquisitivo entre 2017 y 2020, advirtió el director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteño, Eugenio Semino.



Adelantó, además, que se va a "judicializar" el nuevo cambio de fórmula de movilidad jubilatoria que impulsa el Gobierno.



Si prospera esa iniciativa, los haberes en lugar de ajustarse por inflación, subirán a partir de una fórmula combinada entre el índice de salarios RIPTE y la variación de la recaudación.



Semino ya había llevado a la Justicia los ajustes previsionales impuestos por decreto este año, cuando se dejó de lado la fórmula aprobada por el Congreso en 2017.



"Está judicializado todo el proceso. Nosotros tenemos desde la Defensoría un amparo colectivo contra los tres decretos de este año porque los tres fueron a la baja. Pero obviamente que vamos a judicializar esto", señaló Semino en declaraciones al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop.



Denunció como un "nuevo abuso y maltrato al adulto mayor en la Argentina" el cambio que propone el Frente de Todos.



Según Semino, hay cuatro millones de jubilados que ganan 18.000 pesos y los dos millones restantes perciben una media de 26.000 pesos, cuando la canasta del adulto mayor, con gastos de vivienda, supera los 45.000 pesos.



De acuerdo con cálculos de especialistas en el sistema previsional, incluyendo el último aumento de septiembre, en los últimos tres años las jubilaciones y pensiones mínimas tuvieron una pérdida del 14,8% y las más altas un retroceso del 21,8%.



Con la fórmula de movilidad oficial propuesta, cerca de la ANSeS proyectan que en 2021 las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán un aumento del 11,9% en marzo y del 18,2% en septiembre.



Entre diciembre 2020 y diciembre 2021, sería un aumento del 32,2%, superior al 29% que prevé de inflación del Presupuesto Nacional para el año próximo.



Si se cumplen estas proyecciones, las jubilaciones y prestaciones sociales tendrían, punta a punta, una pequeña mejora.



Pero el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta para 2021 una inflación muy superior: 48,9%.



Si se cumple esa perspectiva, el retroceso en los haberes jubilatorios sería aún peor.



Los expertos alertan que la fórmula propuesta ahora no establece compensación inicial por la pérdida de haberes jubilatorios del 19,5% durante 2018 y 2019, que afectó a todo el sistema.



Tampoco durante 2020, que afectó a las jubilaciones medias y más altas.