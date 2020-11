"El Estado debe proteger la vida y no destruirla", dijo legislador oficialista

"Hay que respetar la Constitución, que es provida. Tenemos tratados internacionales, que hablan de los derechos del niño, el pacto de San José de Costa Rica y el Código Civil argentino", argumentó el senador.



Además, consideró "inoportuno" tratar la iniciativa en este momento y opinó que el Gobierno tiene "otras prioridades" como la pandemia de coronavirus y la puesta en marcha de la economía.



"No creo que sea una prioridad, es absolutamente inoportuno tratarlo en este momento, porque es la causal de muerte número 74", sentenció al respecto.



Al ser consultado sobre la postura del presidente Alberto Fernández al respecto, Mayans remarcó que tiene "una visión absolutamente distinta" sobre la iniciativa y aseguró que lo manifiesta "públicamente" porque el estado democrático implica "libertad de expresión".



"No es el momento. No debe ser tratado en sesiones extraordinarias, no sabemos el contenido de la ley", sostuvo Mayans para cuestionar la intención del Gobierno de acelerar el debate del proyecto, como sugirió la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.



En ese sentido, se refirió a la iniciativa que obtuvo media sanción en 2018 y aseguró que era "desastrosa". "No se pusieron de acuerdo en temas esenciales como el periodo de gestación o la objeción de conciencia", concluyó, según cita Radio Mitre.