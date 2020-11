Se gestó una nueva instancia de diálogo para destrabar conflicto en la UP Nº1

Este viernes se realizó un encuentro con las autoridades provinciales, la Asociación de Pensamiento Penal, el colegio de abogados y los representantes de cada uno de los pabellones de la Unidad Penal Nº1.



"Fuimos solicitados por la Defensoría del Pueblo para intervenir a partir del dialogo entre los internos de la Unidad Penal Nº1 y las autoridades provinciales, la Asociación de Pensamiento Penal y el colegio de abogados", expresó a Elonce TV Marcia Lopez, defensora del pueblo.



"Hoy fue un espacio de diálogo, donde los internos fueron escuchados, también tuvimos la palabra de los funcionarios. Hubo de requerimientos específicos, uno fue en torno al protocolo que se aplica en las visitas de los internos, que ellos no lo aceptan, ya que piden otro régimen", dijo.



Y agregó que "los internos trajeron como ejemplos protocolos que no se implementan en el país, y por consiguiente no está evaluado por el COES. Desde las autoridades del estado, se comprometieron a hacerlo ver por las autoridades sanitarias, y desde la Asociación de Pensamiento Penal y el colegio del Abogado, plantearon la posibilidad de traer un médico infectado que trabaje con los internos".



Con respecto a las salidas socio-laborales, comentó que "no quedaron suspendidas, sino que hubo retraso en cuanto a los procedimientos administrativos. También, hubo un compromiso desde el juzgado de ejecución, de rever las instancias con los equipos técnicos".



Al finalizar, remarcó que "se pasó a un cuarto intermedio para una próxima reunión. Todas las partes se comprometieron con ciertos puntos, que quedó establecido por escrito".