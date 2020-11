Planifican que más escuelas de Paraná retornen a la presencialidad

"Celebramos transitar este proceso en el marco de la autorización que obtuvo la Provincia por parte de las autoridades nacionales para el retorno a clases presenciales", comunicó ala directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, al dar cuenta del trabajo con las escuelas del departamento "para que las comunidades educativas se organicen, elaboren una propuesta y soliciten la autorización al titular del CGE en coordinación con el COES provincial". En la oportunidad, también destacó la colaboración y predisposición de los intendentes para iniciar el retorno a las aulas.En la oportunidad, resaltó que la vuelta a las aulas "era muy esperada por los estudiantes, más allá de los esfuerzos de los docentes para sostener la virtualidad". "La presencialidad de los estudiantes de escuelas rurales, los de los últimos años de las técnicas y las secundarias orientadas, es sumamente necesaria y valiosa porque es un espaldarazo para la continuidad de estudios superiores universitarios", destacó.Punto aparte mencionó que "el personal de maestranza está exceptuado de la presencialidad si está dentro de los grupos de riesgo y en función de las necesidades de las instituciones, es cada escuela la que organiza la convocatoria a su personal"."Las escuelas técnicas tienen el trayecto de práctica profesionalizante que no se puede realizar de manera virtual. Por eso, esta es la oportunidad para los alumnos de acreditar parte de esa carga horaria porque los ayuda a que el año próximo, ni bien comience el ciclo lectivo, puedan acreditar ese requisito fundamental para culminar la escolaridad", valoró Ramírez."El seguro escolar está vigente porque el ciclo escolar no se interrumpió", aclaró la directora Departamental de Escuelas de Paraná. "Tanto la aseguradora por riesgos en el trabajo para los empleados en relación de dependencia con el Estado provincial y el seguro obligatorio de los estudiantes siempre que las actividades que desempeñen, en caso de necesitar la cobertura de seguro, siempre que estén en el marco de las actividades planificadas por las actividades educativas", indicó al respecto."Además de las partidas de insumos, las escuelas cuentan con una partida de refuerzo por Covid-19 -que ya la recibieron- y cuyo monto depende de la matrícula de cada institución porque no es un monto fijo para cada una", cerró.