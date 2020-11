Oficializaron la renuncia de Bielsa y la designación de Ferraresi

Foto: Jorge Ferraresi

El Gobierno nacional oficializó hoy la designación de Jorge Ferraresi a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, así como la aceptación de la renuncia de María Eugenia Bielsa, mediante la publicación de los respectivos decretos en el Boletín Oficial.



El Decreto 889/2020 acepta la renuncia de Bielsa y lleva la firma del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



En el texto, las autoridades agradecen a Bielsa "el destacado trabajo realizado para poner en funcionamiento, desde su creación, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, así como los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo".



En tanto, por medio del Decreto 890/2020, designa a Ferraresi, quien se venía desempeñando como intendente de Avellaneda, como titular de esa cartera.



Ferraresi se reunirá hoy con Bielsa en la sede de la cartera, para "intercambiar ideas" y "agradecerle" también por la "gran tarea que hizo" en un ministerio nuevo, luego de "cuatro años del Gobierno anterior donde la política de vivienda no existía", según dijo ayer el flamante ministro en declaraciones en la Casa Rosada.



"Vamos a generar lo que hay que generar, dignidad para la gente y que no sea necesario tomar tierras. Queremos que haya una política donde uno sepa qué esperar del Estado y que esa resolución sea para los más vulnerables", indicó Ferraresi quien ayer mantuvo una reunión de 40 minutos con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en la Casa Rosada.



Ayer el presidente Alberto Fernández elogió la tarea de Bielsa -a quien se le ofreció ser embajadora en la Unesco, tras la muerte de Fernando 'Pino' Solanas- y dijo que "tiene el más alto concepto" de ella, al tiempo que destacó que hizo "un trabajo enorme" al crear esa cartera desde cero y dejar proyectos importantes en funcionamiento.



Fernández dijo en una entrevista con Radio con vos que Bielsa "hizo un enorme trabajo al crear un ministerio" que no existía, "algo para nada sencillo de hacer" y además incluyó la elaboración de "proyectos importantes con soluciones habitacionales".



El Presidente destacó que la exministra "hizo una gran tarea con el Plan Procrear y también en la ley de Alquileres" que fue promulgada por el Gobierno Nacional el 1 de julio pasado, y destacó que Bielsa "hizo trabajos que no lucen pero muy importantes".