Empleados del San Martín exigen recomposición salarial y el pago del bono

Trabajadores del hospital San Martín de Paraná se reunieron en asamblea este jueves en reclamo de recomposición salarial y la exigencia del pago del bono de cinco mil pesos anunciado para el sector por parte del gobierno nacional."Es motivo de la asamblea es la exigencia de una recomposición salarial, porque el aumento fue a cuenta de la paritarias y el pago bono que, a esta altura del año, solo cobramos tres veces y seguimos sin respuestas", explicó alicenciada en Enfermería, Mabel Varisco."Las enfermeras licenciadas con siete años de estudios, cobran 12.700 pesos", indicó al denunciar que al sector se les otorgó "parches sin una respuesta concreta"."En 2017 cobraba 1.300 dólares y hoy no llego a 300 dólares", explicó Varisco al comparar su sueldo a moneda extranjera."Con la inflación y la devaluación de nuestro sueldo no llegamos a fin de mes, y es imposible para el que tiene un solo sueldo", refirió la enfermera.Al comentar que aún no habían sido definidas las acciones a seguir tras la asamblea, comentó que las necesidades de los trabajadores de las diferentes áreas son diferentes del hospital. "En lo único que coincidimos, es en el aumento de sueldo, la recomposición salarial del básico, y el pago inmediato del bono de cinco mil pesos, que es una burla y aun así lo siguen postergando", sentenció la enfermera.