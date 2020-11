Trabajadores de PAMI protestaron en Paraná por "despidos sin causa"

Empleados de PAMI nucleados en la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados encabezaron este miércoles una jornada nacional de protesta en reclamo por la reincorporación de trabajadores despedidos, la reinstalación de jefes de carrera desplazados, el rechazo a la jubilación anticipada y mejoras salariales."Nos manifestamos porque en septiembre y octubre (a nivel nacional) hubo 70 despidos sin causa. Había trabajadores que se desempeñaban muy bien, según sus propios jefes, por lo cual no entendemos los motivos de los despidos, lo que genera intranquilidad en todo el personal porque en definitiva no sabemos a quién le tocará a fin de mes", explicó aJorge Parodi, delegado de UTI PAMI en la sede de Paraná.Y continuó: "En marzo de este año se incorporó personal que ingresó como jefe de agencia, se desplazaron a los que tenían 20 años de antigüedad y echaron a los que entraron en la gestión anterior"."No sabemos a qué obedecen los despidos porque los jefes de agencia no son cargos políticos, sino técnicos", apuntó Parodi.En la oportunidad, agregó que "la paritaria salarial tampoco nos satisfizo porque cerró en un 7% además de una cifra fija, lo cual fue muy escaso para lo que significó la inflación"."Además, el Instituto nos intimó a jubilarnos, lo que no respeta lo que indica la ley, que es la posibilidad de extender el período laboral de acuerdo a lo que pueda pactar con el empleador", agregó el sindicalista.Al referir desde La Paz a Gualeguay hay 120 trabajadores, Parodi comentó que "las medidas de fuerza comenzaron el 21 de octubre y este miércoles se convocó a una jornada nacional de protesta porque no tenemos respuestas".