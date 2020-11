Denunciaron a Macri por presunto encubrimiento del hundimiento del ARA San Juan

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan denunciaron hoy al ex presidente Mauricio Macri por presunto encubrimiento del hundimiento de la nave.



La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y estuvo a cargo de la abogada Valeria Carreras luego de que un integrante de la Armada asegurara ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Mauricio Macri sabía dónde estaba la embarcación.



La denuncia presentada por Carreras, que también apuntó contra el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, recayó tras el sorteo correspondiente en el Juzgado Federal número 12.



La declaración que puede dar un vuelco a los hechos fue la del contraalmirante retirado Enrique López Mazzeo, quien afirmó que el Gobierno de Cambiemos conocía la ubicación exacta de los restos del submarino desde el 5 de diciembre de 2017, gracias al dato aportado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que incluso se requirió autorización para que Gran Bretaña provea el ROV (robot) para ingresar al cañadón del lecho marítimo.



La presentación hecha en jurisdicción de la Justicia Federal de Capital Federal es porque los familiares sostienen que el "engaño" del que fueron víctimas por la "privación en la información" sobre lo ocurrido al momento del hecho tuvo lugar en el distrito porteño.



El pasado martes el fiscal de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia Noberto Bellver había subrayado que el líder del PRO "como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (en ese momento), tiene una responsabilidad en lo que pasó" con el hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes.



"De lo escuchado en las audiencias uno llega a la conclusión de que tal como estaba la embarcación nunca debió zarpar, con problemas en el periscopio, en una válvula, claramente el submarino no estaba en condiciones de realizar la tarea que le encomendaron", había evaluado Bellver.



La explosión y posterior hundimiento del submarino ARA San Juan se produjo el 15 de noviembre de 2017, cuando la embarcación regresaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.



Los restos de la nave fueron hallados un año después a más de 900 metros de profundidad en el Mar Argentino, en un cañón submarino del talud continental.