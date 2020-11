La Provincia articula acciones de cara a la temporada estival

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete para diagramar acciones coordinadas entre los ministerios y áreas de gobierno para abordar las actividades del verano, de cara a la temporada estival, en el marco de la nueva normalidad que impone la pandemia.



Los gobiernos municipales cumplirán un rol fundamental en la elaboración y control de los protocolos.



Durante el encuentro se ratificó que "la necesidad de interacción de la ciudadanía", pero se deberá llevar adelante con "hábitos y conductas que vinieron para quedarse".



Apuntó que "el distanciamiento, el uso de tapa boca, el lavado de manos con agua y jabón, son conductas que tienen que ser internalizada en cualquier protocolo que pueda pensarse e imaginarse".



Participaron las ministras de Gobierno, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; la secretaria de Comunicación, Maricel Brusco; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; y la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman.



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, informó que desde su cartera se ha desarrollado un plan estratégico de acompañamiento sobre todo con algunas líneas que tienen que ver específicamente con las próximas fechas festivas.



Velázquez, manifestó que durante el encuentro se "analizó el componente de las recepciones, colaciones de fin de año, siempre respetando la territorialidad y la idiosincrasia de cada comunidad y teniendo en cuenta que la mayoría de los intendentes e intendentas han venido desarrollando con los Coes un ejercicio de democratización de toma de decisiones acorde a la realidad local, teniendo en cuenta las características poblaciones y sobre todo de los distintos grupos de edad", explicó la ministra de Salud.



"Debemos acompañar estos procesos a nivel de la ciudadanía entrerriana, poniendo en foco las actividades que se vienen planteando a nivel de los jóvenes, sin dejar de tener en cuenta lo que viene pasando con la pandemia".



En este sentido, dijo que "lo que hemos planteado claramente en esta mesa de trabajo es que la pandemia sigue existiendo, que nosotros tenemos un alto porcentaje de positividad, nuestro sistema sanitario sigue trabajando denodadamente y seguimos con un porcentaje importante de ocupación de camas de pacientes internados tanto Covid como no Covid, por lo tanto necesitamos seguir trabajando en este equilibrio y también en esta necesidad de solidaridad intergeneracional, de nuestros jóvenes con los adultos mayores y con las personas con factores de riesgo".



La ministra destacó que esta tarea la quieren desarrollar con participación de la ciudadanía, con cada "Coes local y ellos pueden saber en qué espacio abierto se puede pensar para desarrollar una actividad tanto de despedida de fin de año, de recreación de la juventud como puede ser en un parque, costanera, al aire libre, colaciones de grado que puedan desarrollarse en un patio de una escuela, al aire libre".



En referencia a las personas mayores y de factores de riesgo, y "no es que ahora se tienen que quedar en casa encerrados, pueden salir en el espaciamiento al aire libre y poder juntarse con las medidas necesarias e indicadas a lo largo de toda la pandemia".



En ese marco, la ministra Romero explicó que "los distintos ministerios y áreas del Ejecutivo nos juntamos para coordinar acciones ante una realidad que tenemos que asumir. Hay un contexto diferente en el país, algunas libertades que se determinan por la etapa pero vivimos en un contexto aun de pandemia asumiendo que existen riesgos es sumamente necesario coordinar acciones. Para que no nos pasen situaciones en que precisamente, lo no deseado, el conglomerado de personas y nos ocurren esas situaciones".



Indicó que "nos hemos planteado acciones coordinadas con todos los ministerios y áreas de Gobierno para abordar esas situaciones que se van a venir. Pensamos en fiestas de fin de año, en vacaciones, en colaciones y actividades propias del verano que nos requieren especiales cuidados".



"El equipo de salud planteó que trabajemos en bloques de medidas y a su vez se trabajen con los intendentes", completó.