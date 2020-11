Asistencia económica y exención de impuestos, el pedido de transportistas

Transportistas de diferentes rubros -escolares, de pasajeros a nivel nacional e internacional y del sector para discapacidad- se movilizaron este martes a Casa de Gobierno para reclamar asistencia económica y exención de impuestos al gobernador Gustavo Bordet."Nuestra problemática es muy grave porque hasta hemos tenido que vender vehículos, dado que no tenemos ningún ingreso. Y no nos dieron ningún subsidio, siendo que a nivel nacional dijeron que iban a ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas. No nos ayudaron en nada", sentenció aDaniel Miño, dueño de una empresa de San José de Feliciano, dedicada a la venta de transportes de pasajeros a nivel nacional e internacional."Nos permitieron que no paguemos Ingresos Brutos hasta diciembre, pero en algún momento vamos a tener que pagar siendo que no facturamos nada. Benefician a los que toman los terrenos y los que reciben los IFE, pero a nosotros nadie nos ayuda; por el contrario, nos sacan a través de los impuestos. Y ahora que necesitamos, nadie nos da una respuesta", reprochó Waldemar Zof de una empresa de transporte de Lucas González."Queremos hablar con el gobernador porque no se logró nada con las marchas anteriores; hablamos con todos los políticos, pero ninguno nos resolvió el problema. No nos vamos a ir hasta que nos atienda el gobernador", sentenció el trabajador."Esperamos que el gobernador nos reciba y nos dé una solución", agregó Silvina Salas de Transportistas Escolares de Paraná. En la oportunidad, explicó que los cuentapropistas presentaron un petitorio en el que piden "la exención de los impuestos -no la prorroga- porque sin trabajo no se pueden pagar los impuestos"."Debemos patente, monotributo, los créditos a taza 0 que vencerán pronto y que no pudimos generar dinero para pagar las cuentas", argumentó al solicitar "una ayuda económica para cada uno de los transportistas hasta que podamos volver a trabajar". Según refirió, en Paraná hay 90 licenciatarios y 250 a nivel provincial.Desde el área de transportes de discapacidad, Nora Cepeda, coincidió: "El pedido desde hace ocho meses es por ayuda y que se nos perdonen los impuestos, las deudas que se nos acumularon a todos los transportistas, porque al no trabajar no tenemos ingresos"."Hubo que vender móviles, otros no podrán trabajar el año próximo porque si no tenemos todo pago, no podemos trabajar con una obra social. Vamos a la decadencia total", lamentó la mujer al borde las lágrimas."Necesitamos ser escuchados porque todos nuestros gastos siguen en pie y no estamos solventando ningún tipo de gastos, porque no tenemos ingresos. No tenemos formas de llegar al mínimo para decir que mañana vamos a empezar a trabajar nuevamente. Las camionetas están paradas, cuesta pagar los seguros, y no nos exceptuaron los impuestos ni municipales ni provinciales", agregó Cristian Cano, también del sector de transportes de discapacidad.