Diputados analizaron la inclusión de la Perspectiva de Género en el Presupuesto

Estuvieron presentes el presidente, Angel Giano, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Carina Ramos -quien además es autora del proyecto de ley que tiene tratamiento en la Cámara-, la presidenta de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Mariana Farfán, las diputadas Stefanía Cora, Silvia del Carmen Moreno y Lucía Varisco, y los diputados José María Kramer y Gustavo Zavallo.



Los legisladores intercambiaron opiniones y consideraciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos de Nación y Provincia. El mismo fue transmitido, en vivo, por las redes de la Cámara de Diputados.



"Si llegamos a este histórico momento es por la lucha incansable de las mujeres argentinas que militaron por la igualdad de oportunidades y de representación", dijo sobre el inicio el presidente, Angel Giano.



"Las decisiones que tomamos no son por ser parte de una sociedad machista y patriarcal, sino por estar convencidas y convencidos de que las políticas públicas, de estado con perspectiva de género, y el ejercicio de los derechos de la mujeres construirá una sociedad más justa e igualitaria", dijo Giano al referirse a las normativas impulsadas desde el cuerpo legislativo.



"El presupuesto con perspectiva nace como una respuesta a los movimientos de las mujeres y desde un compromiso de política asumido por el gobierno nacional", dijo Mercedes D Alessandro, quien participó en el proceso de elaboración del proyecto de la diputada Ramos.



En ese sentido, la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación, celebró que, tanto en el ámbito legislativo como así también en el gobierno provincial, "se estén dando avances significativos para garantizar la ampliación de derechos".



Según consideró D Alessandro, el presupuesto sensible al género es "una herramienta que permite conocer dónde están las brechas para identificarlas, priorizarlas y trabajar en cerrarlas". Y aseguró que "esta es una transformación de la manera en la que llevamos adelante y monitoreamos las políticas públicas".



"No venimos formados en perspectivas de género y eso es algo que debemos construir y aprender entre todas y todas", dijo la también doctora en Economía.



La diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) valoró la predisposición de D Alessandro para formar parte de la reunión de trabajo como así también su valioso aporte al proyecto que tiene tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia. "Estamos convencidas y convencidos de que el presupuesto sensible al género es un instrumento político para ampliar derechos".



Además, la presidenta de la Comisión de Legislación General resaltó el trabajo conjunto para generar políticas públicas que tengan como objetivo cerrar brechas y otorgar más y mejores oportunidades. "Necesitamos esta construcción colectiva que nos permita hacer transversal la agenda de género, no sólo en el ámbito político sino también en nuestra vida cotidiana".



La diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) valoró la iniciativa y el intercambio, resaltando que el encuentro de trabajo pudo ser seguido a través de las redes, lo que permitió un numeroso acompañamiento. A su vez, la presidenta de la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad reflexionó: "Estamos acá hablando de igualdad de derechos y de lo relevante que resulta tener un presupuesto en la provincia que contemple las cuestiones de género".



El diputado Gustavo Zavallo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) mencionó lo importante que es "generar políticas públicas relacionadas con género e igualdad".



Por último, la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) destacó el trabajo articulado entre el gobierno nacional y el gobierno provincial: "De esta manera estamos poniendo en valor la decisión de generar un cambio profundo y que tenga como resultado una sociedad con más justicia social".



