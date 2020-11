El Gobierno confirmó que enviará al Congreso proyecto de legalización del aborto

La Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, adelantó este lunes que el Gobierno nacional enviará el proyecto de legalización del aborto "en el curso del mes de noviembre".En una entrevista con, la funcionaria explicó que se incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias. También adelantó que el Ejecutivo enviará su propio texto pero también tratará "los proyectos que estén". Tal es el caso de la iniciativa presentada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que todavía mantiene estado parlamentario."El Poder Ejecutivo va a enviar su proyecto de ley de legalización del aborto junto con un proyecto de ley que es de acompañamiento a la maternidad y a los tres primeros años de vida de niños y niñas recién nacidos", agregó.Vilma Ibarra destacó que el presidente Alberto Fernández cumplirá así con la promesa que hizo durante la campaña y que luego ratificó el 1 de marzo en su discurso ante la Asamblea Legislativa y "cada vez que fue consultado" sobre el tema."En la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados y muchas más siguen lesionadas de por vida. No he cambiado un ápice. Simplemente postergue el envío de la ley porque la pandemia debía tener toda nuestra atención. Pero la ley la vamos a mandar, por supuesto que sí", había asegurado el Presidente el martes 13 de octubre en C5N.El proyecto del Ejecutivo contempla que las mujeres que necesiten interrumpir el embarazo puedan hacerlo sin miedo al castigo de la cárcel, la clandestinidad, la crueldad médica, la negación de ayuda.A la vez se sumaría un plan denominado de los mil días para incrementar la ayuda a todas las personas gestantes que quieran continuar con el embarazo. La idea es que sean acompañadas todas las mujeres que decidan ser madres y que las dificultades económicas -incrementadas por la pandemia- no sean un obstáculo en el embarazo.La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en el mismo día en dos reuniones distintas a las representantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y a militantes de organizaciones autodenominadas "provida". En ambos casos el titular del cuerpo aseguró que el Congreso es un lugar "neutral" y "abierto al debate de ideas". Prometió además que se garantizará que no haya faltas de respeto ni agresiones en el marco de las diferencias entre diputadas y diputados.