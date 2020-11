Bordet recibió a la intendenta de Gualeguay, que asumió tras la muerte de Bogdan

El encuentro fue en Salón de Acuerdos, y además de Bodet y la vicegobernadora Laura Stratta, estuvieron con Berisso los legisladores Francisco Morchio y Paola Rubattino, y Dora Bogdan, hermana del intendente fallecido.



Al respecto, la intendenta de Gualeguay, Verónica Berisso, precisó que en la agenda que trató con el gobernador Bordet estuvieron "los puntos críticos que atraviesa Gualeguay, entre ellos la pandemia".



"También sobre algunas obras de las que venían dialogando con Federico Bogdan para ver cómo se viabilizarán. Entre ellos, el colector Quirós ya está dentro del presupuesto provincial y se está listo para avanzar con eso. Sobre las restantes, definimos qué cuestiones están faltando para avanzar".



Consultada sobre los detalles del colector Quiróz, Berisso precisó que "es una obra que reemplaza un tramo de aproximadamente 3.500 metros de cañería. Se amplía el diámetro de ese entubamiento".



Por otro lado, se refirió a "la planta potabilizadora. Es una necesidad que tiene Gualeguay, sobre todo en las épocas estivales. Al tener agua de pozo, suele haber poca presión en la ciudad. El gobernador lo tiene en carpeta porque es algo prioritario", detalló.



En cuanto al encuentro, la flamante intendenta sostuvo estar "en sintonía con el gobernador porque acompañé a Federico Bogdan aunque no estaba en la escena política. Encontramos respuestas positivas en el gobernador y la vicegobernadora Laura Stratta. Me voy muy conforme porque en todos los aspectos tratados estamos en sintonía. Queda trabajar para cumplimentar lo necesario, pero estamos dispuestos a seguir adelante", insistió.



Por último, Berisso comentó que estuvo presente la hermana de Federico Bogdan, Dora Bogdan, porque "el gobernador quería verla por el aprecio que tenía al ex intendente. A todos nos ha dolido mucho. A Gualeguay entero. Era igual con cualquier persona y es un ejemplo a tomar para seguir", concluyó.