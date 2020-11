Transportistas escolares de la provincia se movilizarán en Paraná

Transportistas escolares se concentrarán el martes a las 10 en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas, en la zona del ex Hipódromo, para desde allí marchar en caravana hasta Casa de Gobierno.



Esperan ser recibidos por autoridades provinciales y entregarle al Gobernador en mano un nuevo petitorio. Marcelo Zorzi, secretario general de la Asociación de Transporte Escolar de Concordia dijo que "vamos a hacer un acampe. El que tiene la solución es el Gobernador. Queremos hablar con él".



El transportista contó que "en alguna oportunidad" fueron recibidos por "funcionarios de tercera línea" después "nunca más pudimos comunicarnos", se quejó Zorzi y aseguró que "la situación es desesperante".



"Ya hemos empeñado los vehículos, algunos de nosotros ya ni siquiera tenemos los títulos", lamentó. Luego expresó: "No vemos salida. La única posibilidad es hablar con el Gobernador, a ver si nos ayuda con algún subsidio".



La nota que elevarán a Bordet contiene el pedido de un subsidio de 30 mil pesos para cada transportista de la provincia. También solicitan que se los exima del pago de Ingresos Brutos y patentes, en tanto dure la crisis.



El transporte escolar se encuentra inactivo desde el 20 de marzo y es uno de los sectores más afectados por la cuarentena que desató la pandemia por el Covid-19. Las acciones se desarrollarán en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional. "En todo el país, en cada lugar que no haya recibido alguna ayuda, se va a movilizar el transporte escolar", indicó Zorzi a APF.