Reuniones sociales y circulación en Entre Ríos: ¿Qué sigue prohibido?

Controles de los municipios

Turismo

Luego de que el Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, anuncie que en provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma rige la medida de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y no estén más en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), en Entre Ríos continúan rigiendo las mismas medias que semanas anteriores.En la provincia durante este fin de semana la Policía intervino en una multitud de fiestas clandestinas, y además se observó una gran concurrencia de jóvenes en balneario. Al respecto el fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes, aclaró antequé está prohibido en la provincia.En este sentido enfatizó: "En el caso de Entre Ríos no lo modifica porque nosotros ya estamos en DISPO".En cuanto a la circulación, Rodríguez Signes, explicó que ", es una restricción que se mantiene. A Santa Fe no se pude ir, salvo que se tenga un certificado de circulación que lo habilite".Además, resaltó que ". Las actividades económicas y deportivas se deben desarrollar según protocolos".A su vez indicó que "la Policía y los intendentes hacen todo lo que pueden, pero es imposible controlar la vida privada de cada uno. Una reunión social no deja de ser algo de la vida privada, entre amigos, y ahí es donde se producen la mayor cantidad de contagios""El Estado hace todo lo que puede, pero el 80 por ciento pasa por el autocontrol y la disciplina; no por esperar que la Policía nos diga lo que hay que hacer", señaló el fiscal de Estado.Y resaltó: "No hay fuerza policial posible en el mundo que puedan controlar eso, salvo en los países ultra autoritarios, donde no hay democracia".En este sentido detalló que "los municipios tienen a cargo una estructura que está vinculada a los servicios públicos y habilitaciones comerciales. Entonces está preparado para controlar la circulación vial, transporte público, pero no para ir a detrás de las reuniones sociales"."Lo que si hace el municipio, es controlar que en el comercio esté cumpliendo con los protocolos, y ahí no está el problema, al igual que en los clubes", refirió.y la policía se presenta, pero hay veces que encuentra resistencia", dijo Rodríguez Signes."Hay que hacer un esfuerzo final, porque no estamos al principio, sino que vamos cerca del final. Se estima que en enero y febrero van a comenzar las campañas de vacunación", añadió."A diferencia del hemisferio norte, ellos enfrentaron dos inviernos y nosotros uno solo, si llegamos antes con la vacuna. Hay que controlarnos ahora, en fin de año y vacaciones", mencionó.Tras el anuncio del gobernador Gustavo Bordet sobre la habilitación de la temporada turística en Entre Ríos, el fiscal de Estado, indicó que "se hará con los reglamentos que la autoridad sanitaria disponga. No va a ser una temporada tradicional"."Los intendentes van a tener que reglamentar muy bien que sucede frente a los casos comprobados de Covid-19. Hay que tener un protocolo preventivo y otro para cuando haya casos confirmados", detalló."Hay que ser prudentes con el tema de las vacaciones, tiene que haber una apertura controlada", sumó.Al finalizar, Rodríguez Signes, hizo referencia al transporte de larga distancia: "Aún no se definieron de qué manera se va a llevar a cabo, seguramente se copien protocolos que hay en Buenos Aires, en cuanto al límite de ocupación".