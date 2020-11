Alberto Fernández mantuvo una audiencia con el Rey de España, Felipe VI

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta noche una audiencia con el Rey de España, Felipe VI, en la ciudad de La Paz, donde se encuentran para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo de Bolivia, Luis Arce.Por España participaron también el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno, Pablo Iglesias; y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, entre otros funcionarios.Acompañaron al Presidente durante el encuentro el canciller Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.Fernández llegó al país vecino cerca de las ocho de la noche. Fue recibido con honores por los titulares de las Cámaras de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani. El Presidente está acompañado por el canciller, Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.En su visita de este fin de semana a Bolivia tendrá una amplia agenda que incluye el acto de asunción del nuevo mandatario de ese país, Luis Alberto Arce, varios encuentros bilaterales con autoridades de otras naciones que también presenciarán la ceremonia oficial del domingo y a su regreso hará una escala en Jujuy donde tiene previsto entrevistarse con el ex presidente boliviano, Evo Morales, y posiblemente también con el gobernador de la provincia norteña, el radical Gerardo Morales.El arribo de la delegación argentina a La Paz se estima que se producirá cerca de las 19. Fernández ya acordó reuniones para diferentes momentos de su estadía con el mismo Arce, el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, y el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque.A la ceremonia de asunción de Luis Arce, el economista de 57 años que fue ministro de Economía de Evo Morales entre 2009 y 2017, ya confirmaron su asistencia el canciller de Irán, Mohamad Yabad; el ministro de Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo; y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Otras autoridades políticas que dirán presente son el secretario general de la Confederación Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza; y el representante del Parlasur, Oscar Laborde.Según el programa que recibió la Cancillería argentina, la ceremonia de asunción presidencial de Arce está prevista para las 10.40 (hora de Bolivia) de este domingo 8 de noviembre. "Acto Central de la Solemne Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y Posesión del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y del Excelentísimo Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca", informa la agenda oficial.Después de la ceremonia, Alberto Fernández y los demás invitados especiales posarán para la foto protocolar y compartirán un almuerzo con el Presidente recientemente electo con el 55 por ciento de los votos en las elecciones celebradas el 19 de octubre. Como cierre, presenciarán un "Desfile Cívico y Honores Militares".Por la tarde, habrá un encuentro privado entre Fernández y Arce en el que analizarán la agenda bilateral entre Argentina y Bolivia que había entrado en pausa por la caída de Evo Morales. El Gobierno argentino nunca reconoció el interinato de Jeanine Añez como Ejecutivo boliviano e incluso tiene demorado el nombramiento de un nuevo embajador en el vecino país.Entre los temas que se abordarán está la integración plena de Bolivia al Mercosur, el regreso a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), la provisión de gas y la industrialización del litio.Acompañarán al presidente argentino tres de sus ministros: Felipe Solá, de Relaciones Exteriores; Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y el del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. Además, integran la delegación el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y Juan Pablo Biondi, de Comunicación y Prensa. Y dos legisladores, el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana, ambos presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, en las respectivas Cámaras.Fernández y su comitiva se trasladarán el domingo por noche a Jujuy. En La Quiaca, el lunes, se encontrará con el expresidente Evo Morales, a quien Argentina brindó asilo tras su desplazamiento en noviembre de 2019. Será una suerte de "despedida" oficial para el líder cocalero, refugiado político en nuestro país desde entonces.Evo Morales no estará en la asunción de Arce pese a que ambos pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS). El retorno a su tierra recién se producirá el lunes. Lo hará en una caravana tras atravesar el paso fronterizo que une La Quiaca con Villazón. Luego, tras 1.100 kilómetros de recorrido por los departamentos bolivianos de Potosí, Oruro y Cochabamba, Morales se instalará en Chimoré.