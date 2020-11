Nogoyá multará con más de 60 mil pesos a quienes organicen fiestas clandestinas

El Concejo Deliberante de Nogoyá, en una nueva sesión ordinaria, aprobó -por pedido del Comité de Emergencia Sanitaria- una serie de medidas para infraccionar a aquellos ciudadanos que no cumplan con las normas vigentes de uso de tapabocas, además de aplicar severas sanciones a quienes realicen fiestas clandestinas.



"El uso de tapabocas en lugares cerrados ya era obligatorio mediante decreto municipal, en esta ocasión el Concejo Deliberante luego de varios meses de la vigencia de ese decreto y a pesar de comprobar que son muchos los vecinos que respetan la norma y lo utilizan, también es evidente que hay vecinos que han relajado sus medidas de cuidado personal. Entonces, entendíamos que debíamos darle un carácter normativo a la obligatoriedad del uso de tapabocas en más lugares, como así también en vehículos de servicios públicos", explicó el concejal Mariano Berdiñas (Juntos por el Cambio)



Por tal motivo, el Concejo Deliberante por unanimidad aprobó la ordenanza que establece el pago de una suma de dinero cuando se constate un incumplimiento respecto al uso de tapabocas. La sanción será el equivalente a 10 litros de nafta, es decir un valor aproximado a 665 pesos, disponiendo además el órgano legislativo que los montos que se recauden en estas infracciones irán destinados al fondo Covid-19 que el municipio creó mediante una cuenta bancaria en Banco Nación y será el COES local el que decida la aplicación de los fondos.



El control de esta nueva norma, faculta al departamento Ejecutivo Municipal para que instrumente la ordenanza según sus márgenes operativos a través de las áreas correspondientes. "Es importante destacar esto, porque puede ser que surjan interrogantes a futuro: en aquellas actividades habilitadas como el padle, el tenis o el cicilismo, obviamente que no se debe usar el tapabocas mientras se practica la actividad deportiva, de igual forma cuando un vecino asiste al odontólogo o al peluquero. En esos casos se deben aplicar los protocolos establecidos", aclaró el concejal Berdiñas en FM del Éxodo.



"Esta nueva medida es para lugares públicos cerrados y lugares privados con acceso al público que sean cerrados, como es el caso del comercio. Cada comerciante debe usar el tapabocas y además debe exigir a su clientela que lo use" agregó el edil y brindó más detalles acerca de las sanciones para quienes organicen fiestas clandestinas.



Cabe mencionar que la Municipalidad de Nogoyá ya cuenta con una ordenanza que impide la realización de eventos o fiestas en viviendas particulares, pero hasta la semana pasada la sanción era más flexible, sancionando a los responsables con una infracción equivalente a 130 litros de combustible.



Ahora, la modificación del artículo 110 de la ordenanza Nº 1016, prevé infracciones más severas incrementando el monto de la infracción en un 1000%. Cabe aclarar que, pese a esta ordenanza, las fiestas o eventos no autorizados están sancionados mediante Decreto de Necesidad de Urgencia de presidencia de la nación luego de la notificación policial que eleva el incumplimiento a la justicia federal.



"En este caso, los concejales de Nogoyá, aumentamos severamente los importes de las sanciones que se cobran por parte de la municipalidad cuando se realizan eventos que no están autorizadas por el municipio. Hemos establecido estas infracciones en el monto equivalente a 1000 litros de combustible". "Es muy importante que haya una correcta difusión de estas acciones, para seguir combatiendo la pandemia entre todos y garantizar la atención profesional del Hospital San Blas sin llegar a un colapso que ponga en riesgo vidas humanas", concluyó el concejal. (Paralelo 32)