Gremio docente UDA reclama paritarias y "amaga" con un paro nacional

"Advertimos que se podría realizar un paro nacional si no se convoca a paritarias para discutir salarios y no se atienden cuestiones imprescindibles para el sector", sostuvo ese sindicato.



Sergio Romero, titular de la entidad, dijo que "el acuerdo salarial de julio vence este mes y por eso se reclamó convocar de manera urgente a paritaria para darle continuidad e incrementar significativamente el monto insuficiente ($1.210 por cargo) del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)".



Dijo que "en el marco general de incertidumbre que acaece sobre la educación se hace imprescindible una mayor presencia y sensibilidad del Estado para con sus trabajadores".



"Sin discutir condiciones de trabajo, la salubridad y la inversión en infraestructura adecuada para dar clases va a ser muy difícil que los docentes solos puedan seguir sosteniendo el sistema educativo en Argentina", señaló.



Romero advirtió que la pandemia "no debe solapar las necesidades urgentes de los docentes que tanto hemos dado por la educación en todo este proceso".

NA