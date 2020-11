Cámara de Senadores de Entre Ríos incorporó a primera mujer trans en su equipo

En cumplimiento con la Ley provincial Nº 10.827, que promueve y garantiza derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero, la Cámara de Senadores de Entre Ríos incorporó a una mujer trans en el área administrativa.Este viernes por la mañana la vicegobernadora Laura Stratta celebró que la inclusión laboral trans en Entre Ríos sea una realidad. Además, consideró necesario seguir trabajando para construir "una sociedad más diversa, más justa e inclusiva"."Tenemos casi la misma edad, somos parte de un proceso y de un cambio que debemos ir dando para que las nuevas generaciones y las que vendrán vivan una sociedad diferente, más justa e igualitaria", dijo Stratta durante la charla con Vanina Palacios en su despacho. Y agregó: "Después de vos, de lo que estamos haciendo, de este camino que iniciamos, las cosas van a ser un poco diferentes, un poco mejor y más justas".En tal sentido, la Vicegobernadora valoró el compromiso y la responsabilidad asumida por el gobernador Gustavo Bordet en la toma de decisiones que garanticen oportunidades para todas y todos. "Tenemos un gobernador que siempre imprimió en la gestión una perspectiva de derechos en pos de la construcción de una sociedad con más equidad, con la clara convicción de que el rol de un Estado presente es central para que eso sea posible", subrayó. Asimismo destacó que su incorporación se trata de un hecho concreto, para dar cumplimiento a la ley.Por su parte, la coordinadora del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, Alejandra Elcura, manifestó: "Celebramos un hecho histórico porque la Ley 10.827 que promueve y garantiza derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero, está siendo implementada en distintos lugares y hoy tenemos la decisión de la Vicegobernación de poder incorporar una identidad trans". Y añadió: "Con esto estamos construyendo lo que soñamos: una provincia cada vez más inclusiva, diversa y con más oportunidades para todas, todos y todes".Al respecto Vanina Palacios calificó el hecho como "histórico" anhelando que en otras instituciones "tomen el ejemplo". Dijo estar "muy emocionada" porque después de 45 años logró tener trabajo formal.Seguidamente, expresó: "Voy a ser la primera chica trans en la Casa de Gobierno. Además de ser una gran responsabilidad, no me lo esperaba porque todo fue muy rápido", comentó tras añadir: "Ahora estoy un poquito ansiosa de que llegue el lunes, porque será mi primer día de trabajo"."Quiero dejar un legado a las futuras chicas y chicos trans por este logro y por este proyecto, sabiendo que en nuestra provincia hay una Ley que los ampara a tener un trabajo digno, y que cuando no consigan un trabajo el Estado se los puede garantizar", concluyó.