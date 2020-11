Fernández anunciará esta tarde la estrategia epidemiológica ante el coronavirus

Política Anunciarían un nuevo sistema mixto de ASPO y DISPO para habilitar el turismo

El presidente Alberto Fernández anunciará esta tarde a través de un mensaje grabado cómo continuará la estrategia epidemiológica ante la pandemia de coronavirus.Luego de recibir al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de dialogar con su par ruso, Vladimir Putin, el jefe de Estado grabará un mensaje que se difundiría alrededor de las 16:00.Se espera que, ante la baja de casos de coronavirus y según indicaron funcionarios de ambos distritos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pase al distanciamiento social en lugar del aislamiento, lo que permitiría que se reactiven varios sectores económicos en la llamada "nueva normalidad".Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, remarcó que "no es el fin de la cuarentena, sino el comienzo de una nueva etapa".En el nuevo período de aislamiento se buscaría combinar el reclamo de las provincias para abrir actividades turísticas al mismo tiempo que proteger el sistema sanitario en aquellos lugares en que no disminuyeron los contagios.Si bien en el AMBA la intención de la Casa Rosada es avanzar hacia una flexibilización mayor que permita el eventual pasaje del aislamiento obligatorio al distanciamiento,y esto implicaría un severo inconveniente para flexibilizar la cuarentena.Se apunta un "esquema mixto" en función de los reclamos que hubo de varios gobernadores en las últimas horas para que haya una apertura. Esto es:"En el interior del país el virus se diseminó más allá de las ciudades, llegó a pequeños pueblos, y es razonable que eso ocurra mientras siga el tránsito de personas, porque como siempre digo, nosotros vamos hacia el virus", detalló el Presidente en su última intervención hace 15 días para definir la nueva etapa de cuarentena. Esta idea no cambió demasiado y el escenario sigue igual en buena parte del interior.En esa línea, Alberto Fernández, el ministro de Salud, Ginés González García; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el resto del equipo evalúan que. Se permitiría para esto queEsta es una decisión que podría acordar Cafiero con cada gobernador ya que hasta ahora el transporte público de pasajeros entre provincias está limitado al personal "esencial". Además,