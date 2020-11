Dieron media sanción a un proyecto sobre aguinaldo para empleadas domésticas

Con 65 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara alta giró a Diputados un proyecto que establece que las empleadas domésticas deberán cobrar el aguinaldo el 18 de diciembre junto a otras iniciativas que apuntan establece beneficios laborales y previsionales para los trabajadores y contratistas de viñas.



El proyecto sobre la segunda cuota del sueldo anual complementario de las empleadas domésticas fue presentada por el mendocino Julio Cobos (Juntos para el Cambio), quien subrayó que la medida lleva "igualdad, justicia, equidad y terminando con la asimetría" para las trabajadoras de ese sector, respecto de otros rubros.



"Nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa porque trae un poco de igualdad a las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares. Estamos trabajando por ampliar y proteger derechos, sobre todo los de la mujer", indicó a su turno el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos).



Su compañero de bancada Mariano Recalde, en tanto, afirmó que se trata de "una corrección, si se quiere, menor, pero muy simbólica" ya que "reivindica el aguinaldo", al tiempo que destacó el impulso que le dio el ex presidente Juan Perón a este elemento que destacó como "un derecho consagrado".



En el mismo debate, los senadores trataron dos proyectos de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), de los cuales el primero modifica el Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales, para establecer que la remuneración mínima debe ser abonada en doce pagos mensuales iguales y no en diez, como en la actualidad.



La senadora explicó que el contratista de viñas es una "figura laboral atípica" por ser "una especie de empleado y socio del dueño de la finca" en las provincias vitivinícolas y defendió la iniciativa al señalar que recibe "diez mensualidades al año y no 12 como cualquier trabajador".



Esto genera que en esos dos meses al contratista "no se le hacen aportes jubilatorios y carece de obra social", según precisó la mendocina.



El otro proyecto apunta a establecer un régimen previsional especial para los trabajadores y contratistas de viñas, igual al de los peones rurales, que permite jubilarse a los 57 años, sin diferencias de género, y siempre que acrediten 25 años de aportes.



Por ser también de la provincia de Mendoza, Cobos defendió también este proyecto y afirmó: "Estamos llevando los mismos beneficios al trabajador de viñas que tiene el trabajador rural".