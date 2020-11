Bordet adelantó que habilitarán clases presenciales en más escuelas

Más escuelas

"Mi agradecimiento a todos quienes están día a día al frente de los establecimientos escolares y a aquellos que acompañaron a sus alumnos en forma virtual durante estos meses", expresó el gobernador Gustavo Bordet luego de mantener un ida y vuelta con docentes y alumnos en una escuela secundaria de Federal en el marco de una intensa agenda de trabajo en esa localidad del norte entrerriano.El mandatario, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, inauguró una unidad educativa de nivel inicial, abrió los sobres para obras en dos escuelas más (una de ellas de educación integral), firmó el contrato para el inicio de la ampliación de la red de distribución de gas natural y un convenio con el Enohsa para el mejoramiento y ampliación del sistema cloacal y entregó aportes a diversas instituciones. La inversión supera los 200 millones de pesos."Hay un compromiso permanente de nuestra gestión en trabajar todos los días incansablemente, para ir logrando las metas y los objetivos que nos vamos proponiendo y tomando cada día nuevos desafíos, con el acompañamiento de los intendentes, legisladores y del equipo de gobierno que siempre están respondiendo para poder llegar a cumplir el propósito que es el común denominador que todos tenemos y es para lo que estamos: mejorar la calidad de vida de los vecinos y que a todos nos vaya un mejor porque de eso se trata la gestión", sostuvo."Hoy hay 93 escuelas abiertas en la provincia y seguiremos abriendo más escuelas porque entendemos que la educación pública es una prioridad en la provincia de Entre Ríos. Somos defensores de la educación pública y seguiremos trabajando en ese camino para lograr que la mayor cantidad de chicas y chicos de nuestra provincia tengan acceso a la mejor educación. Ese fue el concepto rector que tuvimos cuando decidimos habilitar las clases presenciales. Se trabajó con responsabilidad y muy bien. Por eso, mi agradecimiento a todos quienes están día a día al frente de los establecimientos escolares", sostuvo el mandatario.Dijo que "estar hoy en la escuela Nº 11, con orientación en arte, la verdad que a uno le da más fuerza y energía de poder seguir trabajando en pos de la educación pública porque uno ve el compromiso de la comunidad educativa".Se refirió a la alegría de los chicos de quinto año y la posibilidad del encuentro con distanciamiento, de ver cómo se trabaja con responsabilidad para garantizar las normas sanitarias."Queríamos estar presentes y conversar con la comunidad docente. Tener una idea y vuelta. Compartir las sensaciones encontradas que nos deja una pandemia y que no había podido desarrollarse las clases con normalidad, si bien se garantizó la conectividad, la educación a distancia y se tuvo que realizar un aprendizaje forzoso y rápido para poder llegar a todo el universo de los estudiantes en sus distintas modalidades", recordó.Luego adelantó que se construirá la escuela Nº 11 con el llamado a licitación los primeros días de enero 2021" porque ese es el desafío que tenemos para lograr una buena educación. No alcanza con el reconocimiento y los discursos. Hay que hacerlo desde la asignación concreta de presupuesto, partidas y recursos para poder realizarlo", insistió.Dicho esto, adelantó que "está previsto para el año que viene la construcción de otra escuela más en la ciudad de Federal, la escuela Nº 9, que también nos habíamos comprometido.Luego se refirió a lo que definió como "una gran asignatura pendiente con la educación, y que quizás es la más necesaria de todas: la educación que integra, que da posibilidades a aquellos chicos y chicas que si no tuvieron docentes especializados y las condiciones adaptadas para poder impartir los conocimientos, no tendrían la llegada a la educación"."Por eso, esta escuela integral que era tan necesaria en Federal, hoy estamos cumpliendo ese sueño que era la apertura de estos sobres para que comience la obra y que los chicos de Federal y del norte entrerriano puedan tener al igual que los chicos de resto de la provincia un edificio en condiciones para tener la enseñanza especial que necesitan. Esto fue un compromiso que asumimos con la senadora y el intendente, y hoy lo estamos cumpliendo", subrayó.En otro tramo, Bordet se refirió a la presencia en el edificio del ex hospital Justo José de Urquiza. "Me tocó venir en el año 2005 que era cuando se estaba mudando el hospital y la verdad que este edificio estaba detonado", dijo. Recordó que fue construido en la época del Plan Quinquenal de Juan Domingo Perón, hace cerca de 70 años. "Tomamos la decisión de hacer un centro cívico y conservar el valor patrimonial y arquitectónico del viejo hospital Urquiza, por eso estoy muy emocionado de poder hacer este primer acto de inauguración en este salón", afirmó.Luego de enumerar algunas obras que habían sido abandonadas por el gobierno anterior y retomadas actualmente, hizo notar que "ha cambiado la gestión desde el 10 de diciembre cuando asumió la presidencia Alberto Fernández y esto se nota en muy poco tiempo, aunque muchos no lo quieran ver".Durante el acto, presidido por el gobernador Bordet, estuvieron la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente Gerardo Chapino, la senadora Nancy Miranda, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Muller; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; presidente municipal de Conscripto Bernardi y El Cimarrón, el vice intendente municipal, entro otros funcionarios municipales y provinciales, representantes de empresas e instituciones .El mandatario también inauguró el Centro de desarrollo integral municipal Pequeños Sueños el cual contó con el apoyo de la provincia con el aporte elementos. Es para 30 chicos de 45 días a 4 años, y funciona con aportes de Copnaf para las auxiliares que trabajan en el lugar.Además, el mandatario recorrió las obras en construcción de la laguna de tratamiento de efluentes cloacales y una residencia de menores dependiente del Copnaf.Por su parte, el intendente Gerardo Chapino agradeció "la constante ayuda que nos viene brindando a los federalenses el gobierno que lleva adelante Gustavo Bordet desde su primera gestión y ahora en su segunda acompañado de Laura. Nos sentimos orgullosos de este acompañamiento, de las obras que se comenzaron allá por 2017 que llevó un proceso de adaptación, creación de proyectos y de trabajar en conjunto. Una vez que arrancó esta rueda no ha parado", remarcó tras precisar obras como "la caída de los Tigres, las lagunas cloacales, las cuadras asfaltadas, la ayuda social, la contención y el desarrollo cultural que hemos tenido gracias a los aportes del gobierno provincial y de todos los ministros que realmente nos reciben y trabajamos de una manera espectacular".También se refirió al compromiso que se tenía con la senadora Nancy Miranda "de revalorizar este edificio que nuestro gobernador lo conoce muy bien cuando fue ministro de Salud de la provincia y estaba sorprendido del cambio que tiene el edificio". Detalló luego que habrá oficinas de diversas instituciones. "Esto permitirá un ahorro al gobierno provincial al no tener que asumir ya los alquileres por espacios para esas instituciones. Ahora estarán en este lugar revalorizando el popular barrio Salto de Federal, y concentrando las instituciones en un solo lugar".En la oportunidad, diputada provincial Nancy Miranda agradeció al gobernador "por su paciencia" y dijo sentir "alegría por esta escuela, no por esta gestión ni porque somos nosotros los que estamos ahora y logramos que esto salga, sino por la cantidad de chicos que están esperando por esta obra; por los papás y por los docentes, que saben el significado de esto para Federal".También destacó la obra de la Residencia del Copnaf y de otras dos escuelas de la localidad y agradeció al mandatario "por lo que nos ha dado a las juntas de gobierno y por las pequeñas obras que a pesar de la pandemia se vienen haciendo en el departamento Federal, como la de electrificación; los trabajos en escuelas; la de la Residencia del Copnaf, y pequeñas obras que vienen dando respuestas a mucha gente.También agradeció a la vicegobernador Laura Stratta y a los distintos funcionarios que la acompañaron en cada una de las gestiones.Durante el acto, se firmó el contrato para el inicio de la ampliación de la red de distribución de gas natural Etapa I, adjudicada a la empresa MLD Construcciones, por un monto de 36.299.333 pesos, que involucra 100 cuadras y beneficiará a 750 familias.Asimismo, se firmó el convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) para la ejecución de la obra de reemplazo, mejoramiento y ampliación del sistema cloacal en el ex barrio Militar, en el marco del plan Argentina Hace, que demandará una inversión de 27.984.523 pesos.También se firmó el convenio para la ampliación de la red cloacal del barrio Alegre, primera etapa, del municipio de Conscripto Bernardi, en el marco del plan Argentina Hace, que cuenta con un monto de inversión de 25.509 671 pesos.Por otra parte, se entregaron aportes del gobierno por un total de 1.485.000 pesos a distintas instituciones.Con el objetivo de agrupar algunas instituciones provinciales en un mismo lugar, se remodeló el antiguo edificio que ocupara el ex - Hospital J. J. de Urquiza de la ciudad de Federal según requerimientos de las reparticiones que lo ocuparán.Se repararon pisos, contrapisos, revoques, revestimientos, aberturas, cielorrasos, pintura, cubierta de techos, entre otras, y todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y contra incendio, y de esta manera, se logró un aspecto más urbano y la vinculación de las distintas actividades institucionales con la comunidad. El monto total de inversión de fondos provinciales fue de 19.912.785,5 pesos.La obra original abarca la construcción total del edificio, y en esta segunda etapa se concretaron los trabajos que habían quedado paralizados. Es parte del Programa 46 ? 3000 Jardines.El monto total de la obra es de 12,2 millones de pesos y se encuentra en etapa de recepción provisoria. El edificio posee un área de Gobierno, tres salas con sanitarios incluidos, SUM con Cocina, Depósito y Patios.Se abrieron los sobres para obras en dos escuelas de Federal. Se trata de la escuela de Educación Integral N° 13 Julio Quiroz, de la ciudad de Federal, y la escuela N° 60 Vicente Fidel López de Las Achiras. Ambas obras demandarán una inversión de fondos provinciales superiores a los 88 millones de pesos.El gobierno provincial continúa con el Plan de obras de infraestructura escolar para dar respuestas a las demandas de las distintas localidades. Por una parte, las obras en la escuela N° 13 Julio Quiroz comprenden la demolición del edificio existente y la construcción de uno nuevo, cubriendo una superficie de 1.350 m2. El presupuesto oficial es de 76,4 millones de pesos.El proyecto comprende la construcción de un ingreso principal; una sala para docentes con baño; una sala de dirección con sanitario; grupo sanitario y baño para discapacitados; portería; sala de máquinas; un aula taller; un aula de nivel inicial con baños; cuatro aulas comunes con sanitarios, aula para hipoacúsicos; centro de recursos pedagógicos, cocina, despensa; sala de actividades artísticas múltiples; oficina del SAIE; depósito y SUM. Además, se contempla la construcción de un patio con galerías, patio de juegos con pisos anti golpes y canteros.En tanto, en la escuela N° 60 Vicente Fidel López, las obras contemplan la reparación total del edificio y la construcción de la cocina, el comedor y los baños. El presupuesto oficial es de 12,1 millones de pesos. El proyecto comprende la reconstrucción total del edificio y nuevos espacios. Además, se realizarán trabajos de reparación de cubierta de techos, revoques, mampostería, aberturas e instalaciones eléctricas y de gas.