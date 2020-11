Dictamen a proyecto de acreditación inmediata a comercios por ventas con débito

Actualmente, los bancos y administradoras de tarjetas cobran en el acto por las compras realizadas, pero demoran en acreditar los montos a los comercios entre 48 y 72 horas.



"Es una contribución no solamente para los sectores de las medianas y pequeñas empresas a los que damos respuesta particularmente, sino también para el conjunto de la economía", destacó la presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, sobre el proyecto presentado por el diputado puntano del Frente de Todos Carlos Ponce.



La economista agregó que es "indudable que la utilización de estas nuevas tecnologías también contribuyen a un grado cada vez mayor de blanqueo de la economía y, en este sentido, el beneficio es generalizado".



Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los comerciantes y empresarios se ahorrarían al menos unos $652 millones en comisiones por mes, por las compras con tarjetas de débito.



La iniciativa dispone que la acreditación inmediata de esos montos en las cuentas de los comercios "no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones".



El diputado pampeano del Frente de Todos Ariel Rauschenberger subrayó que la iniciativa va a contribuir a "resolver las diferencias de precio entre pagar con débito y en efectivo, a mejorar la recaudación y a aliviar el bolsillo de los comerciantes".



Por su parte, la titular de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR), destacó el consenso alcanzado entre todos los bloques para llegar a un dictamen que "medianamente nos conforma a todos".



"Es importante poder dar una respuesta a los miles de pequeños y medianos comerciantes que en esta situación de pandemia y crisis económica están pasando una situación compleja. Buscamos llevar un alivio para que sus ventas sean acreditadas de una manera más rápido", sostuvo.



A su turno, el diputado Víctor Hugo Romero (UCR) resaltó "la necesidad de fortalecer estos mecanismos de pagos en una Argentina que necesita generar una fuerte inclusión financiera y sobre todo en un país donde tenemos un mercado irregular, con evasión".



"Este sistema de pagos soluciona problemas a la gente y también soluciona un problema fiscal", completó.



El también radical Luis Pastori celebró el dictamen y señaló que es "importante dejar la facultad al Banco Central para dar claridad a la operatoria, para no tener luego una ley de cumplimiento imposible".

NA