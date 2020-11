Sindicatos municipales convocaron a una movilización y paro de 48 horas

Paraná La Municipalidad convoca a los sindicatos a una mesa de diálogo paritario

Paro por 48 horas y movilización

El Frente Sindical, que nuclea a ATE, APS y Obras Sanitarias, convocó a un paro general de actividades en todas las áreas municipales para este viernes, pero el intendente Adán Bahl decretó asueto administrativo para ese mismo día, por conmemorarse el Día del Empleado Municipal."El reconocimiento a los trabajadores tiene que ser un salario digno, no con trabajadores cada vez más precarizados al borde de la indigencia. No queremos un día, necesitamos un salario digno", reprochó a través dela secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand.En ese marco, los gremios convocaron a un paro de 48 horas para el miércoles y jueves de la semana próxima. Además de una movilización a la Municipalidad de Paraná, prevista para el jueves, previa concentración a las 9hs en Plaza Alberdi.Y continuó: "Se destaca que ganamos esta lucha por un intendente desoye a los trabajadores desestimando una medida de fuerza por un reclamo justo que lleva 18 meses. Nos sorprende esta actitud anti-democrática del intendente por decretar un asueto ante una medida debidamente informada"."El paro de 48 horas se hará la semana próxima, miércoles y jueves, con una movilización a la municipalidad de Paraná por la insensibilidad que otra vez demuestra el intendente hacia los trabajadores", apuntó Ramón Ortiz de Obras Sanitarias al reprochar: "Se nos da un día en el que no tenemos ni para celebrar con nuestros compañeros".Mientras que el secretario general de ATE Municipal, Roberto Alarcón, fundamentó que la medida de fuerza es "por la falta de convocatoria del Ejecutivo para sentarnos en paritarias". "Hace 18 meses que no tenemos un aumento salarial, solo hubo una suba en negro en septiembre y octubre y ahora el intendente decreta un asueto administraba, siendo que los trabajadores no tenemos nada que festejar", argumentó."Queremos una convocatoria y una respuesta concreta de la parte del Ejecutivo en un marco paritario", insistió.