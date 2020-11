"Desconexión virtual" de Agmer: "Los docentes no hemos sido reconocidos"

"El Congreso de Agmer había resuelto emplazar al gobierno provincial a convocar a paritarias, porque los trabajadores de la Educación necesitamos recuperar nuestro salario frente al avance del proceso inflacionario, e insistimos con respecto a que no están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad ante el aumento del número de casos de coronavirus y desde el punto de vista epidemiológico se corren muchísimos riesgos al plantear la vuelta a las aulas. Ante la falta de respuestas, se convocó a un paro (virtual y presencial) de 48 horas a cumplirse los días jueves 5 y viernes 6 de noviembre; y un paro de 72 horas que se hará efectivo los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre", comunicó ael secretario gremial del sindicato docente, Guillermo Zampedri.Y en ese sentido refirió "el malestar docente por la falta de la convocatoria a paritarias y un bono de 3 a 4 mil pesos, según el valor del salario de los trabajadores". De acuerdo a lo que indicó Zampedri, "los docentes hemos sostenido la conectividad y el proceso de enseñanza y aprendizaje por la vía virtual, y no me hemos sido reconocidos; solo recibimos garrotazos por parte del gobierno provincial"."Entre los trabajadores de la Educación percibimos un mal humor producto de la falta de reconocimiento que tiene este gobierno, por el castigo con la ley de emergencia, sin convocatoria a paritaria y un retorno que es apresurado e inconsulto que trae más perjuicios que beneficios en términos del proceso educativo y por los riesgos epidemiológicos", argumentó el sindicalista.Y continuó: "Desde el momento 0 sostuvimos la cuarentena y resignamos todas las herramientas históricas de lucha de Agmer para que se pueda controlar la pandemia en Entre Ríos; nunca salimos a la calle aun cuando se atacaron los derechos adquiridos de los trabajadores, como lo fue la sanción de la ley de emergencia"."Es irresponsable volver a la presencialidad ante el progresivo avance de la pandemia de Entre Ríos; pero cuando estén dadas las condiciones, regresaremos a las aulas", apuntó al remarcar: "Todos sostenemos el no regreso a la presencialidad porque hay más por perder, que por ganar".