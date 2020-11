Gestionan ante Nación el desarrollo de nuevos PROMEBA en Paraná

En Capital Federal, este miércoles el intendente Adán Bahl presentó al subsecretario de Políticas de Vivienda e Infraestructuras, de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Daniel Guastavino, dos proyectos de desarrollo en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios que tendrá como epicentro los arroyos Colorado y Antoñico.



"Son obras que le cambian la vida a los vecinos de barrios en situación de vulnerabilidad. De esta forma, se trabaja en el tendido de redes de cloacas, agua, obras de infraestructura y también en la comunicación. Además, se recuperan tierras y espacios públicos. Ralmente es un programa que le cambia por completo la fisonomía a los barrios", destacó Bahl.



"El objetivo es que más barrios accedan a servicios públicos básicos. Una mejor infraestructura urbana impacta en la calidad de vida y es clave para cuidar el ambiente e integrar a todo Paraná", agregó.



El primero de los proyectos, sobre el arroyo Colorado, abarca el tramo entre Almafuerte y Churruarín donde lo que se busca es dar una solución definitiva a las casas que se encuentran a la vera del arroyo. Abarcaría los barrios Hijos de María, Jauretche, Güiraldes y Lomas del Mirador.



El restante es en la cuenca baja del Antoñico, en zona de barrios 33 Orientales, Puente Blanco, Balbi, Villa María y Ameghino. De esta forma se complementará con los trabajos que se encararon hacia el río y en zonas de Humito y Las Flores.



El presidente municipal añadió que se incluirá en los proyectos las instalaciones intralotes. "Muchas veces por el frente de las casas pasa el agua o la cloaca y el vecino no puede realizar la conexión. Por eso queremos incluirlo, porque de nada sirve sanear los arroyos si después no se conectan a las colectoras cloacales", explicó. Detalles de los proyectos Las obras serían en un polígono que comprende:



- Arroyo Antoñico: barrio 33 Orientales, Puente Blanco, Balbi, Villa María y Ameghino.



- Arroyo Colorado: barrio Hijos de María, Jauretche, Güiraldes y Lomas del Mirador. Los proyectos ejecutivos se encuentran en proceso de elaboración.



Dentro de los planes se incluye la relocalización de las viviendas que se encuentran en las márgenes de los arroyos y/o barrancas en peligro de deslizamiento y/o inundación y que afectan la traza de las obras de infraestructura que se llevan a cabo dentro del programa.



Se incorpora dentro de las obras del PROMEBA la ejecución de las conexiones intralotes de agua corriente y cloaca, ya que la infraestructura llega hasta la línea de edificación, no al interior de los lotes. Gestiones para barrio Las Flores El encuentro también permitió al intendente Bahl gestionar la etapa final del Promeba en barrio Las Flores que tendría que culminar a fin de año y que ya recibió su aprobación. "Nos vamos muy contentos, tenemos muchas tareas por delante y hacia fin de año vamos a presentar los dos proyectos del Promeba", remarcó.