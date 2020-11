Declaran "persona no grata" al expresidente Menem en la ciudad de Río Tercero

"Jamás reconocerlo"

Homenajes

El expresidente Carlos Saúl Menem fue declarado este martes persona no grata en la ciudad cordobesa de Río Tercero, donde hace 25 años se produjeron una serie de explosiones intencionales para encubrir un contrabando de armas hacia Ecuador y Croacia, según pudo establecerse años después en un fallo judicial.El intendente de la ciudad, Marcos Ferrer, encabezó este martes los actos de homenaje a las víctimas de esa jornada y dijo que suscribió un decreto del que resumió: "Vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero al señor Carlos Saúl Menem"."Vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, ninguna calle, ningún parque va a poder jamás reconocer al ex presidente, responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre", remarcó el jefe comunal.Menem está citado a juicio el próximo 24 de febrero, imputado como "autor mediato" del delito de "estrago doloso agravado" en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba por lo sucedido en esa ciudad cordobesa hace 25 años.Las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero se produjeron en la mañana del 3 de noviembre de 1995 y, como consecuencia de los hechos, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.Para rememorar el día de la tragedia y homenajear a las víctimas y a sus familias, el Municipio lleva adelante durante toda la jornada una serie de actos, como misas, descubrimientos de placas, recorrido inaugural de La galería de la Memoria y el "Diario La Evocación" en el Paseo del Riel, lecturas de poemas "Evocar la memoria", Retransmisión del documental "Ana entre la justicia y la soledad".También se realiza el reestreno del documental "Memorias y Testimonios de un Gigante: Fábrica Militar de Río Tercero", presentación del documental "Onda expansiva", Lanzamiento de los videos: "Oscuro Amanecer" de la banda R.I.P. "Esquirlas del Poder" de SuperNova y "Pájaros de Acero" de Terrenal.Intervenciones fotográficas y demás piezas artísticas completarán un día plagado de recuerdos y homenajes en la localidad del departamento Tercero Arriba, 95 kilómetros al sur de la capital provincial.