El Presidente se reunió con González García para comenzar a planificar la vacuna

Según pudo constatar, el encuentro comenzó pasadas las 19.30 y se extendió por más de dos horas en el despacho presidencial, en medio de un fuerte hermetismo.Fuentes de Casa Rosada precisaron que también participó de la reunión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien días atrás mantuvo una conversación con el ministro de Salud para "comenzar a armar la logística" de la vacunación."Santiago (Cafiero) y Ginés (González García) estuvieron hablando a mediados de la semana pasada para comenzar a armar la logística. Los primeros en vacunarse serán: personal de salud, fuerzas de seguridad y pacientes de riesgo", detallaron.El jefe de Estado y el funcionario nacional empezaron a delinear la estrategia que implementará el país a la hora de tener que cumplir con una vacunación masiva.El encuentro se produjo un día después del anuncio que hizo Fernández sobre que la Argentina accederá a fin de año a unas 25 millones de vacunas Sputnik V, elaboradas por Rusia.En esa línea, el Presidente apuntó: "No preguntamos qué ideología tiene la vacuna. Preguntamos si salva vidas. Si salva vidas de argentinos, la compramos y la usamos. No me importa quién es el que la produce".Previo al encuentro con el jefe de Estado, González García mantuvo una videoconferencia con periodistas de la Red Argentina de Periodistas Científicos, donde brindó detalles de las distintas negociaciones que el Estado está realizando para "acceder lo antes posible a la mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19 para lograr inmunizar a la población"."Nosotros queremos masificar de entrada la vacunación y de manera temprana con el objetivo de bajar la circulación y la mortalidad", indicó González García.Por último, el ministro indicó que las negociaciones "siempre fueron priorizando la transferencia de tecnología, como lo hemos acordado con el laboratorio AstraZeneca y fundamentalmente haciendo hincapié en cuándo creen que tendrán la vacuna disponible, cuántas vacunas podrán proveer y a qué precio".NA