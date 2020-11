Ginés González García: "Buscamos que la vacuna tenga equidad distributiva"

El ministro Ginés Gonzáles García, jefe de la cartera de salud, aseguró que la campaña de vacunación contra el Covid-19 se realizará de manera masiva, algo que "nunca se hico antes en tanta magnitud", mientras que destacó el objetivo del Gobierno Nacional por realizar una entrega de la vacuna en todo el territorio nacional al señalar: "Que tenga equidad distributiva, que todos accedan de Ushuaia a La Quiaca ".Sobre la misma, también explicó que a pesar de que el presidente Alberto Fernández " anunció la posibilidad casi segura" de obtener 10 millones de dosis de la vacuna de Rusia contra el coronavirus, "todavía no está terminado el acuerdo comercial". "Hoy el Presidente anunció la posibilidad casi seguro de obtener millones de dosis de la vacuna rusa", dijo González García a Radio con Vos."Pero la carrera no terminó, es una carrera larga y al final vamos a hablar de cómo le fue a cada uno", agregó Gonzales García sobre el crecimiento de contagios y muertes en el país durante las últimas semanas, para luego agregar: " Los números están cambiando en todo el mundo, los rankings son variables. Es una pandemia que no tiene libreto ni libretista, hay que hacerla arriba del escenario".Por eso, el ministro aseguró que hasta que no llegue una vacuna efectiva el objetivo de las autoridades sanitarias estará en alejarse lo más posible de una segunda ola de contagios de Covid-19, como las que se estuvieron dando en Europa durante las últimas semanas."La segunda ola está arrasando con todas las conclusiones que había dejado el inicio de la pandemia", aseguró Ginés González García y luego admitió que "probablemente hubo errores en el manejo de la emergencia sanitaria ", pero explicando que es algo que se dio en todo el mundo.