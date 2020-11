Stratta y Cresto inspeccionaron una obra de saneamiento para Victoria

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Este lunes, la vicegobernadora Laura Stratta, junto al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, participaron de un relevamiento del interior de este colector que se realizó con tecnología específica aportada por el organismo nacional.



El colector cloacal Perón de la ciudad de Victoria, se trata de un conducto que posee casi 100 años de existencia y cuya reparación representa una demanda para la comunidad, teniendo en cuenta que cuando ocurren copiosas lluvias en la localidad, se advierten inconvenientes vinculados a este conducto en lo que refiere a desagües y bocas de registros, entre otros aspectos.



"Era muy importante ratificar un compromiso que hicimos con la ciudad de Victoria junto al Intendente allá por enero. La pandemia no nos dejó venir antes, pero esto tiene que ver justamente con ese compromiso", expresó la Vicegobernadora tras recordar que en la última visita que hizo a la ciudad con el gobernador Gustavo Bordet el viernes pasado "acordamos que fuera prioridad, además de las obras que se vienen ejecutando y las que se han licitado". En síntesis, "esto tiene que ver con cumplir la palabra", subrayó Stratta.



La reparación del colector cloacal Perón "tiene que ver también con saneamiento, con mejoras en la calidad de vida, y en estos contextos que estamos atravesando las políticas públicas y la articulación entre el gobierno nacional, provincial y los gobiernos locales es fundamental", consideró.



La actividad llevada adelante este lunes consistió en un proceso de inspección interna del conducto mediante cámaras de video "para visualizar el nivel de daño existente y poder generar las respuestas necesarias en pos de abordar esta situación que es urgente y que es necesaria como parte también del plan de políticas públicas desarrolladas en la ciudad de Victoria", explicó la Vicegobernadora, quien durante la recorrida estuvo acompañada por el titular del Enhosa, Enrique Cresto, el intendente Domingo Maiocco, el senador provincial Gastón Bagnat, la diputada provincial Gracia Jaroslavsky, la diputada nacional Mayda Cresto, el jefe distrital de Vialidad Nacional Daniel Koch, y concejales de Victoria. También gerente Técnico de Enohsa, José Luján; el Director de Planeamiento, Hugo Jara; el responsable de Obras sanitarias municipal Sebastián Uhrig.



El administrador del ente nacional a cargo de los trabajos, Enrique Cresto, por su parte tras señalar que "por una recomendación del presidente Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Bordet, estamos trabajando en toda la provincia de Entre Ríos", dio cuenta de que la del colector cloacal Perón "es una obra que todos los dirigentes, desde la vicegobernadora Laura Stratta, el Intendente, el Senador y el mismo Gobernador hace muchísimo tiempo la vienen pidiendo. Es un reclamo histórico", definió.



"Es una obra espectacular que tiene casi 100 años y que la única forma de encararla era haciendo esta inspección, analizando todo lo que hay que hacer", acotó. Luego de mencionar que la reparación se enmarca en un programa de emergencia que tiene el Enhosa denominado Programa de Asistencia en áreas con riesgo sanitario ? Proarsa ? aseveró: "Apenas esté el diagnóstico se va a comenzar con la obra".



Cresto también hizo alusión al Plan Director de Cloacas para Victoria "una obra también muy esperada" y sobre la cual, dijo, "el Gobernador tomó la decisión de que en un convenio con el Enhosa empiece la primera etapa de este plan". "Vamos a hacer lo posible para que se pueda licitar este año y a las otras etapas las hacemos con financiamiento internacional que también tenemos aprobado en el organismo", acotó en ese sentido.



Para Cresto, "lo importante es que Victoria se convierta en una ciudad sustentable. Lo que viene en el mundo después de la pandemia son ciudades y políticas que giran alrededor del ser humano" sostuvo y por eso reiteró: "Lo importante por todo lo que ofrece para sus habitantes y para el turismo también es que sea una ciudad sustentable".



En tanto el intendente Maiocco, agradeció el acompañamiento de la Vicegobernadora y del titular del Enhosa, al tiempo que recordó que respecto al colector cloacal Perón "venimos trabajando como se dijo desde fines de enero cuando lo recorrimos por primera vez. Teníamos conocimiento de las bocas de registro que estaban derrumbadas y justamente el trabajo que se está haciendo hoy es para verificar el colector en sí. Tenemos esperanzas de que esté sano y de esa manera pueda ser más fácil la tarea de la corrección para la empresa" a cargo de los trabajos, manifestó.



El Jefe comunal, en otro orden, no dejó de resaltar la importancia del Plan Director de Cloacas para el barrio del Quinto Cuartel. "Laura ya se había ocupado de la primera etapa. Es una amplia barriada que no tiene justamente cloacas, así que sería un buen principio y si bien es cierto que son proyectos de gran envergadura y llevará su tiempo, que Victoria dentro de unos años tenga ese plan director y deje de tirar los efluentes al río, va a ser muy importante".



"Desde mi lugar me siento muy conforme con esto porque Victoria dentro de unos años va a tener un sello de calidad en la salud de la gente", puso de relieve el Intendente para concluir.



Trabajos

Los técnicos de la firma Forever Pipe ? especializada en inspección televisiva de cañerías- hicieron descender en la boca de registro de Perón y Profesor Sánchez un robot equipado con una cámara para registrar el estado de la tubería. Para ello fue necesario hacer un by pass en Perón y Montenegro para permitir la toma de imágenes sin la presencia de efluentes cloacales.

Este estudio permitirá determinar el estado en que se encuentra la obra y los trabajos necesarios para su reparación.



