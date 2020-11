AMET realiza paro y desconexión virtual de 72 horas a partir de este lunes

Los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre AMET hará paro en las escuelas técnicas que vuelven a la presencialidad, y desconexión virtual en el resto de los establecimientos. La medida se definió en reunión de delegados del gremio, en rechazo a la decisión del Gobierno provincial de retomar las clases presenciales sin cumplir el protocolo covid-19, se informó.Además, el miércoles próximo se hará una nueva reunión de delegados para definir cómo continuarán las medidas para exigir al Gobierno provincial que "garantice y cumpla con las condiciones de higiene y seguridad e infraestructura sanitaria en las escuelas que vuelven a la presencialidad, según lo establece el protocolo diseñado por ellos mismos", se indicó desde el gremio que agrupa a la docencia técnica entrerriana.En el encuentro también se abordó la problemática salarial y se ratificó "la urgente necesidad de convocatoria a paritaria por parte del Gobierno de Entre Ríos" y la "liquidación de haberes octubre de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº1634".Las medidas se tomaron en reunión virtual de delegados de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), encabezada por el secretario general Andrés Besel, donde evaluaron nuevamente las condiciones sanitarias de las escuelas técnicas que retoman la presencialidad, publicóLuego de que los delegados brindaran una "descripción detallada" de la situación en cada institución, se concluyó que las condiciones no variaron. "Se reitera el mismo resultado de la semana pasada: no se han realizado las tareas de inversión y adecuación pertinentes para la situación extraordinaria de pandemia de las escuelas que regresan a la presencialidad la próxima semana, en función del mismo protocolo aprobado para este fin", señalaron desde el gremio, en un documento enviado a este medio.Los delegados también informaron que existe "cierta confusión en los cuerpos directivos, al no haber directivas concretas y claras del CGE sobre la utilización de fondos específicos del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) para la compra de elementos enunciados en el protocolo, y la rendición contable de los mismos".Como conclusión, AMET remarcó que "aún no están dadas las condiciones de higiene y bioseguridad y de infraestructura adecuada que proteja la salud de los docentes y toda la comunidad educativa en un momento donde la curva de contagios está en franco ascenso".También señaló que "los procesos didáctico/pedagógicos necesarios para la adquisición de las competencias para la obtención del Título de Técnico o Maestros Mayores de Obras, podrán desarrollarse hasta abril del 2021". Por ello remarcó: "Sostenemos lo apresurado y temerario de esta decisión política".