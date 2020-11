Habilitan las visitas en las cárceles de Entre Ríos a partir de este lunes

A través de la Resolución 750 de la Dirección General de Servicio Penitenciario de la provincia, se estableció el retorno de las visitas en las cárceles de Entre Ríos a partir del lunes.Tras la aprobación de un estricto protocolo sanitario, a partir del lunes se restablecerán las visitas en las nueve unidades penales de la provincia, tal como adelantó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, aCada Unidad Penal podrá dictar disposiciones específicas teniendo en cuenta la dinámica del establecimiento. El protocolo establece que sólo podrán ingresar personas de entre 18 y 60 años, con residencia acreditada en la provincia, y lo harán en sectores aptos que cuenten con habitáculos, mamparas, paneles o elementos divisorios a fin de evitar cualquier contacto físico con la persona privada de la libertad.Además, se establece que las visitas tendrán una duración de una hora y serán de frecuencia quincenal. Podrá ingresar solo un familiar o allegado por interno por turno, quien deberá presentar una declaración jurada con preguntas tendientes a detectar sintomatología con COVID o con cualquier situación considerada de "riesgo".Durante la visita será obligatorio el uso del barbijo también para el interno, y se deberá respetar el distanciamiento social.Entre turno y turno se deberá proceder a una profunda desinfección del sector y proveer de una solución de alcohol al 70 por ciento o sanitizante. En tanto, aquellos internos que estén cumpliendo con el aislamiento, no podrán recibir visitas.Por otra parte, y debido a que durante las visitas no se podrá ingresar con paquetes, las Unidades Penales deberán disponer de días y horarios específicos para la recepción de pertenencias.En lo que respecta al personal penitenciario abocado a la requisa, estos deberán ser dotados de elementos de bioseguridad como barbijos, mascarillas, guantes de látex, camisolines descartables, etc. previa instrucción para su correcta utilización, y evitar el contacto con el personal de otros sectores. Fuente: (R2820/Apf).-