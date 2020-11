Piden que se investigue el destino de las tierras del ex frigorífico Santa Elena

"Para cerrar una herida"

"Las tierras eran de la escuela"

Los 15 puntos del proyecto

El senador provincial de La Paz, Amilcar Genre Bert, presentó un proyecto de comunicación en la Cámara que integra solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre los documentos y archivos estatales acerca de la"El proyecto surge como, porque esa disputa intrafamiliar que se dio entre los hermanos Etchevehere reabrió esa herida que tiene el santaelenense, respecto de lo que han sido, argumentó el legislador en comunicación conEs que una parte de estas tierras fue vendida a la familia Etchevehere y anexado por éstos al predio Casa Nueva, recientemente en disputa. Por eso es que el senador determinó que su interés es conocer el destino del dinero que ingresó al Estado fruto de la operación. Además de conocer los datos de Individualización que permitan conocer la situación jurídica registral de los bienes. También los antecedentes jurídicos sobre el origen del dominio y títulos justificativos de la propiedad sobre dichos bienes inmuebles."Si bien a nivel mediático trascendió la disputa intrafamiliar entre los hermanos Etchehevere, el santaelenense tiene una mirada muy diferente respeto a lo que pasó con esas tierras porque en su interior más profundo siempre sintió que, que provocaron que el frigorífico que durante más de 100 años propició el crecimiento de la comunidad y el establecimiento de su economía regional,sin representar para el santaelenense ningún tipo de beneficio, porque por el contrario, lo único que significó fue una herida que nunca terminó de cerrar", justificó Genre Bert."La intención de la presentación del proyecto, el objetivo principal, es conocer la verdad que tenemos todos como comunidad de Santa Elena. Queremos que se sociabilice absolutamente toda la información que exista respecto a transferencias, enajenaciones, cesiones, que haya llevado adelante la comisión liquidadora del frigorífico con respecto a este importante patrimonio que tenía el frigorífico;detalló en senador en relación a su solicitud ante la Cámara que integra."Queremos encontrar la verdad; el santaelenense necesita que se le diga cómo se pagaron las deudas, en cuánta cantidad de cuotas, la cantidad de hectáreas, si las obligaciones se cumplieron, para -después de acceder a esa información que pedimos que se haga pública- si existiera alguna instancia para aplicar la justicia, siempre que los hechos lo permitieran, y llegado el caso, encontrar una reparación para el pueblo de Santa Elena", apuntó en diálogo conPara Genre Bert, "más allá de todo el patrimonio del frigorífico, lo concreto es que, y que no surge de la disputa intrafamiliar y que se transformó en una disputa política y de clases sociales,denunció el legislador. "Si obtuviéramos información que permita entrever o dejar en claro que existen otras irregularidades, también haríamos lo necesario para que se haga justicia", agregó al respecto.Según el proyecto que presentó, Genre Bert quiere que le den información sobre la superficie total de dichos inmuebles al momento de la venta o enajenación o transmisión y el estado de ocupación del inmueble al tiempo de la venta. Pide que se imponga la situación jurídica de la Escuela Provincial de Nivel Medio N° 151 Agro-técnica Paraje Quebracho respecto de la ocupación de una fracción del inmueble al tiempo de la venta y los procedimientos administrativos de venta o enajenación o transmisión de dominio de dichos bienes.1. Datos de Individualización que permitan conocer la situación jurídica registral del/los bien/es inmueble/s y su disponibilidad jurídica al momento de la venta o enajenación: matrícula o tomo y folio en el que la propiedad estaba inscripta, numero de planos, extensión total de los bienes y desagregada por lotes según el caso, titularidad del inmueble (quién se encontraba registrado como propietario del/los inmueble/s) y la existencia de gravámenes o restricciones (embargos, hipotecas, etc.), especificando el origen de dicho/s título/s (si es "Notarial" o "Judicial"), la fecha en que se otorgó la escritura de compra o los datos del juzgado y carátula del expediente en caso que sea de origen judicial, debiendo remitir copia de la escritura o testimonio del acto judicial expedida por el juzgado que intervino según el caso.2. Antecedentes jurídicos sobre el origen del dominio y títulos justificativos de la propiedad sobre dichos bienes inmuebles.3. Superficie total de dichos inmuebles al momento de la venta o enajenación o transmisión.4. Estado de Ocupación del/los inmueble/s al tiempo de la venta, debiendo informar especialmente si se efectuó algún relevamiento a fin de determinar la situación ocupacional de los lotes que se estaban por vender o transmitir a terceros.5. Situación jurídica de la Escuela Provincial de Nivel Medio N° 151 Agro-técnica Paraje Quebracho respecto de la ocupación de una fracción del/los inmueble/s al tiempo de la venta, con antecedentes de hecho y de derecho sobre la cual se apoyó el despojo del establecimiento educativo de la posesión de dicho predio, estado de ocupación y uso actual, y en general toda la información atinente para el eventual reconocimiento de los derechos de la institución educativa sobre el predio que ocupaba al momento de la venta o enajenación.6. Procedimiento/s administrativo/s de venta o enajenación o transmisión de dominio de dichos bienes (licitación pública, concurso de precios, contratación directa, etcétera).7. Instrumento/s legal/es expedido/s con motivo de dicha venta o enajenación o transmisión de dominio de dichos bienes, especificando el origen de dicho/s título/s (si es "Notarial" o "Judicial"), la fecha en que se otorgó la escritura de compra indicando si el/los título/s de dominio fue/ron otorgados por intermedio de la Escribanía Mayor de Gobierno o los datos del juzgado y carátula del expediente en caso que sea de origen judicial, debiendo remitir copia de la escritura o testimonio del acto judicial expedida por el juzgado que intervino según el caso.8. Datos de identificación de los compradores o adquirentes de dichos bienes (a nombre de qué personas físicas o jurídicas se efectuó la transmisión del dominio o venta o adjudicación)9. Cuáles fueron las condiciones o requisitos básicos exigidos a los sujetos beneficiados con la venta o adjudicación de dichos bienes (capacidad, solvencia económica y/o financiera y/o técnica, etcétera)10. Informe la matrícula o tomo y folio en el que la propiedad está actualmente inscripta y a nombre de quién, tal como consta asentado en la base de datos y demás recursos internos de antecedentes registrales del Registro de la Propiedad Inmueble.11. Precio y Forma de Pago, especificando si los adquirentes o adjudicatarios o compradores abonaron el precio en los plazos y condiciones fijados contractualmente debiendo remitir los comprobantes que así lo acrediten, como así también si el contrato de compra venta o adjudicación preveía alguna clausula en virtud de la cual quedaba automáticamente resuelto por falta de pago en tiempo y forma por el adjudicatario o adquirente.12. Si el contrato de compra venta o adjudicación preveía alguna clausula en virtud de la cual quedaba automáticamente resuelto por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario o adquirente o si el dominio transferido podía ser revocado por incumplimiento de las obligaciones a cargo del comprador o adjudicatario, especialmente si se han pactado obligaciones y/o condiciones y/o cargos que los adquirentes hayan debido cumplimentar a partir de la celebración del contrato de venta o adjudicación (por ejemplo: inversiones, creación de puestos de trabajo, mejoras en los predios, etcétera), y en su caso especificar forma y plazo para cumplir con dichas obligaciones o condiciones.13. A cargo de qué organismo público se encontraba el control de legalidad del procedimiento de la venta o enajenación o adjudicación: a) en la fase preparatoria o previa o pre-contractual, b) en la fase constitutiva o de selección del co-contratante previo a la formalización del contrato, c) en la emisión del acto final (acto o contrato o documento de venta o enajenación), y d) en la fase integrativa de la eficacia, especialmente en orden al control del cumplimiento de las obligaciones y/o cargos y/o condiciones , debiendo acompañar toda la información, dictámenes y antecedentes presentados por el organismo de contralor en orden al control de legalidad referido, especialmente en torno al pago del precio y a la verificación del cumplimiento de las obligaciones o condiciones o cargos impuestos a los adquirentes o adjudicatarios de los bienes.14. Si resulta procedente la declaración de lesividad o la reversión o la revocación de dominio por el Estado Provincial y dichos bienes reingresen al patrimonio estatal, en caso de que a través de los servicios jurídicos de la Provincia de Entre Ríos se dictamine que se ha incurrido en violación a la legalidad durante todas o algunas de las etapas del procedimiento de enajenación o venta o adjudicación de dichos bienes inmuebles o que el/los comprador/es o adquirente/s o adjudicatario/s hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones o cargos o condiciones de la venta o enajenación, respectivamente.15. Sírvase suministrar cualquier otra información vinculada al presente requerimiento y que resulte útil a los fines de poner en conocimiento de toda la sociedad de Santa Elena, de Entre Ríos y de todo el país, de qué forma la Provincia de Entre Ríos llevó adelante la enajenación a particulares de los bienes que pertenecieron al Frigorífico Santa Elena.El proyecto fue presentado el miércoles en la sesión del Senado y fue derivado a las comisiones de Legislación General y Producción para su tratamiento. "Una vez que se trate el proyecto de Presupuesto que tiene ocupado a las dos Cámaras, estaríamos en condiciones de llevar adelante las reuniones pertinentes para ver si existe la voluntad de quienes integran estas comisiones para que este proyecto sea aprobado o modificado", explicó el senador en relación al camino que deberá transitar la iniciativa."En principio, y a partir de algunas charlas con algunos colegas, existiría la voluntad para que este proyecto sea aprobado y de esta manera se haga efectivo el pedido de informes el Ejecutivo", evaluó al respecto.