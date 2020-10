Controlaron más de 100 colectivos que trasladan trabajadores de cosechas

La Secretaría de Trabajo, en conjunto con la Municipalidad de Concordia, la Policía provincial y la Agencia Territorial del Ministerio de Nación realizó amplios operativos de control y fiscalización laboral en más de 100 ómnibus que trasladan trabajadores de cosechas. No se detectaron infracciones.En cumplimiento de las competencias de fiscalización laboral que tiene a su cargo la Secretaría de Trabajo se organizaron dos jornadas de controles en los accesos a la ciudad de Concordia, donde además se realizan controles sanitarios.Los controles de fiscalización, fueron realizados en conjunto por personal provincial, municipal y nacional, y permitieron constatar la regularidad de trabajadores que eran trasladados en alrededor de 100 colectivos y combis, para desarrollar tareas en las cosechas de la región. Los resultados fueron óptimos ya que no se detectaron casos de trabajo infantil, ni infracciones laborales.Desde la secretaría de Trabajo, Ángel Zacarías, valoró los resultados de los operativos. "Desde el gobierno provincial asumimos el compromiso de luchar en conjunto con todos los actores sociales, para luchar contra el trabajo infantil. Creemos que en estos momentos difíciles es necesario controlar con mayor énfasis, que se cumplan con las normas laborales, para cuidar las infancias", remarcó.Sobre el procedimiento, el coordinador de Trabajo Decente, Ariel Villanueva, explicó: "Los operativos son realizados para garantizar que se cumplan con las condiciones de trabajo decente que establece la Ley. Además, dada la situación de la pandemia, controlamos que se cumplan con todos los protocolos, para la seguridad no solamente de los cosecheros sino también de los choferes, y de las familias de cada uno de ellos". Advirtió además: "Ningún menor de 16 años puede estar trabajando. Es una infracción administrativa, y desde hace un tiempo es ya un delito penal. Por eso quien haga trabajar a un menor deberá hacerse responsable ante la Justicia cuando radiquemos la denuncia si detectamos irregularidades".Por su parte, el delegado laboral de Concordia, Horacio Guatini, aclaró: "en los casos que haya menores de 16 a 18 años deben contar con la debida autorización de sus padres. Es muy importante el trabajo conjunto entre Estado y Apama para luchar contra el trabajo infantil".Dichas fiscalizaciones se realizaron con total normalidad y celeridad para no demorar a los trabajadores de las cosechas, choferes y capataces de cuadrillas. Asimismo, el procedimiento permitió que los inspectores puedan explicar la normativa laboral vigente, a fin de concientizar sobre la prohibición de trabajo infantil y sobre trabajo adolescente, que fue valorado por los trabajadores.Estuvieron en los operativos el coordinador de Trabajo Decente, Ariel Villanueva; el secretario de Coordinación de Gestión de Concordia, Fernando Barboza, el titular de la Agencia Territorial de Ministerio de Nación, Guillermo Satalia Méndez y personal policial.Las evaluaciones de los controles fueron analizadas durante un encuentro que mantuvo el funcionario provincial con el intendente de Concordia, Alfredo Francolini.