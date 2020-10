Una mujer fue nombrada al frente de la Policía provincial de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relevó este sábado a toda la cúpula de la Policía provincial, que por primera vez será conducida por una mujer, a partir de los cuestionamientos de diferentes sectores por los reiterados casos de "gatillo fácil" y aseguró que "no hay palabras que reparen el dolor".



"Ante los dolorosos casos fruto del accionar policial ocurridos con Blas Correas y Joaquín Paredes y respetando siempre la investigación judicial, he instruido al señor ministro de Seguridad (Alfonso Mosquera) a que realice los cambios necesarios para su funcionamiento y se vea nuevamente la currícula y el tiempo de formación de los policías de Córdoba", dijo Schiaretti tras la asunción de la comisario general Liliana Rita Zárate Belletti.



El gobernador recibió hoy a la flamante jefa de la Policía de Córdoba, quien "tendrá la tarea de servir a la comunidad y de hacerlo brindando seguridad".



"No hay palabras que reparen el dolor, las palabras puede sonar vacías. Lo que tiene que hacer un gobernante frente a un problema es enfrentarlo y resolverlo", concluyó Schiaretti.



Más temprano, el ministro Mosquera reveló desde el Twitter de esa cartera que "se ha designado nueva Jefa y Subjefe" al frente de la Central de Policía.



Zárate Belleti asumió este mediodía el cargo, en tanto el comisario general, Ariel Darío Lecler, en la subjefatura, quienes luego se reunieron con el gobernador.



La mujer reemplazó a Gustavo Vélez y Lecler a Folli Pedetta, en tanto el resto de las autoridades se darán a conocer en las próximas horas.



Los movimientos en la fuerza policial comenzaron el 7 de agosto, como consecuencia del crimen de Valentino Blas Correas (17) cometido un día antes por disparos de la policía durante un operativo de control.



En esa oportunidad Zárate Belletti fue designada al frente de la Dirección General de Seguridad.



Luego, el domingo 26 de octubre, ocurrió el homicidio de Joaquín Paredes (15) en la localidad de Paso Viejo, también por disparos de efectivos policiales durante un control en una reunión de amigos.



En ambos casos los proyectiles impactaron en la espalda de las víctimas y fueron los dos casos de mayor impacto social en lo que va del año.



La nueva jefa policial es licenciada en Seguridad y, entre sus principales funciones, se desempeñó como directora General de Investigaciones; de Drogas Peligrosas y del Centro de Comunicaciones de Video y Vigilancia, además de docente en la Escuela de Cadetes.