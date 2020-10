Iosper pagó a Femer casi 50 millones de pesos en prestaciones médicas

El Instituto Obra Social de la Provincia Entre Ríos (Iosper) abonó en octubre casi 50 millones de pesos en prestaciones a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer). La prestadora de salud otorgó dos aumentos en lo que va del 2020. Desde el Directorio Obrero aseguraron que no pondrán en riesgo las finanzas de la institución.



En un escenario económico y social complejo para las obras sociales, Iosper incrementó el valor del pago de prestaciones dos veces en 2020: un 12 por ciento vigente desde enero y un ocho por ciento en abril. Solo en octubre, la obra social pagó a la Femer casi 50 millones de pesos, de los que 44.400.000 de pesos fueron liquidados el 23 de octubre en concepto de ambulatorio de agosto y en noviembre se pagará septiembre.



Al respecto, el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, aseguró: "No hay atrasos, es decir, es falso que se diga que Iosper debe honorarios por internaciones, ya que eso se abona en el mismo momento que se liquidan".



Además, Cañete desestimó la información en relación a los montos de los aranceles, ya que recordó que el último aumento que se otorgó fue en abril, por lo que "también es mentira que Iosper tenga los aranceles más bajos en la provincia".



El funcionario explicó que como titular del Instituto, tiene la responsabilidad de defender los recursos del organismo, y destacó que como Iosper financia el sistema, sólo puede transferir los recursos que recibe la obra social: "No tenemos otros ingresos, por lo cual debemos cuidar cada peso que entra".

También agregó que los prestadores son conscientes que Iosper realiza siempre los mayores esfuerzos para cumplir con los requerimientos, pero señaló que todos saben "cuáles son las posibilidades reales de la obra social".



Para sostener el sistema de salud público entrerriano "se deberá emprender un gran acuerdo entre todos los sectores involucrados (entidades científicas, intermedias, sanatorios y obras sociales) para garantizar las políticas de salud, porque todos tenemos que poner un granito de arena ante este escenario complejo. Es fácil ser demandante, sin comprensión, si a los costos lo debe pagar la obra social".