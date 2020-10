El Parque Industrial Municipal de Gualeguaychú recibió la prefactibilidad

En la mañana de este viernes, el intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio recibió, en el Salón de la Memoria, al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bahillo con quien trabajó en el proyecto del Parque Industrial Municipal. Recordemos que luego de enviar los principales documentos al ministerio de Producción de la provincia donde se trabajó la factibilidad: la ordenanza que autoriza la compra de las tierras, la declaración de interés y el certificado de "no inundabilidad" emitido por la dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos, ambos funcionarios se reunieron para dar cuenta de la aprobación del proyecto de pre factibilidad del nuevo parque industrial de la ciudad.



Cabe destacar que este Parque Industrial Municipal será complementario al Parque Industrial actual, ya que está planificado para albergar solamente industrias secas (sin efluentes). La compra de las tierras fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, en un proyecto que favorecerá el desarrollo local y regional de nuestra ciudad.



"El nuevo parque industrial no sólo facilitará la competitividad y el desarrollo del tramado empresario, sino también mejorará la convivencia de los vecinos ya que saca del centro actividades que generan accidentes, ruidos, tránsito de camiones, humo y propende a la planificación urbana de la ciudad" destacó Piaggio, que añadió: "Por ser industria seca está en consonancia con el cuidado del ambiente y con los objetivos de desarrollo sostenible y por su ubicación estratégica es esperable que atraiga inversiones con lo que aumentará el empleo genuino y el arraigo con la ciudad".



Se trata de un emprendimiento proyectado por el municipio, para evitar toda clase de contaminación ya que no arrojará efluentes y se emplazará sobre 23 hectáreas ubicadas sobre la Autovía Artigas. Este tipo de desarrollos, en marcha en otras localidades como Cerrito y Victoria, son conocidos como parques industriales secos.



"Es una iniciativa pensada para durar mucho tiempo y con ventajas importantes para las empresas que se vayan a radicar", sentenció el ministro Bahillo acerca del emprendimiento encarado en coordinación entre los estados de la Provincia y el municipio. El jefe de la cartera productiva enumeró que "las ventajas de las industrias que operan agrupadas en un mismo lugar son evidentes en materia de acceso y calidad de servicios y líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para mejorar aspectos como producción y capacidad operativa".



El terreno posee un frente que da hacia el oeste que mide 750 metros y que está ubicado sobre la Autovía Ruta Nacional Nº 14, y además tiene conectividad hacia el interior de la ciudad a través de trama vial existente y la que tendrá con el nuevo acceso noroeste que poseerá la ciudad a partir de la circunvalación que está próxima a comenzar a realizarse.



La próxima etapa a emprender para llegar a la concreción de la obra es la definición del anteproyecto que realizarán desde la comuna para aprobación de la Provincia de acuerdo a las normas vigentes. Luego será el tiempo de la construcción y se prevé que la inauguración suceda durante 2021.



De la reunión participaron, la Viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, el director general de Industria de la provincia, Cristian Kaehler y el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Carlos Silva, el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos García, la secretaria de Gobierno Delfina Herlax, entre otros funcionarios.