En Concordia "preocupa" la evolución e incremento de casos diarios de Covid-19

Concordia es una de las localidades que presentó, en las últimas semanas, un incrementó en la cantidad de casos de coronavirus, es por ello que desde el municipio hace una semana que implementaron una serie de restricciones para que la cantidad de contagios disminuya."Tuvimos una evolución que nos preocupa, pasamos de tener una cantidad de casos menores a dos cifras y ahora tenemos picos de 57 casos en un solo día", señaló el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, aEn este sentido, detalló: "trabajamos en algunas restricciones que entraron en vigencia a partir del viernes pasado, para que en siete u nueve días veamos un comportamiento epidemiológico mejor"."A partir de la última semana de septiembre empezamos con el aumento de casos, días anteriores se habían realizado fiestas clandestinas en las que habían participado personas que eran asintomáticas, luego comenzaron a aparecer personas contagiadas de covid que habían asistido a esos eventos", aseguró Francolini.Sobre las restricciones vigentes en la localidad y ante una posible vuelta a una fase anterior, indicó que "el viernes 23 hicimos un decreto en el cual comenzamos a bajar de horarios de los espacios gastronómicos y se estableció el cierre a la medianoche. Además, quedó determinado que desde la 1 hasta las 6 de la mañana no haya circulación en la ciudad. Este último punto fue con el objetivo que se restrinjan la cantidad de eventos clandestinos que estaban ocurriendo en la localidad"."Este jueves tuvimos una reunión con las fuerzas policiales y se determinó actuar con la máxima severidad hacia aquellos que estén en las fiestas clandestinas y sus organizadores", añadió.Francolini contó que dentro del "paquete" de restricciones se prohibió la permanencia en los lugares públicos, ya que se observaban "aglomeraciones permanentes y las personas compartían bebidas".Y aclaró: "en los espacios públicos se pueden hacer actividades deportivas, como caminatas y ciclismo, pero no se pueden detener".Luego que el gobierno provincial informe que se habrá temporada turística, el intendente dijo que "apuntamos a que se pueda desarrollar la temporada. Preparamos protocolos para playas y termas"."Esperamos que la situación epidemiológica mejore, no es una situación complicada pero no queremos bajar los casos para que el que sector sanitario no colapse", culminó el presidente municipal.