El gobierno busca "que no haya en Argentina ningún nene que no tenga su AUH"

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, juzgó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) "transformó la seguridad social en la Argentina" y reivindicó la función del Estado de salir a "buscar" y "garantizar" los derechos de los ciudadanos, con el objetivo de construir "un país más justo".Raverta participó en la residencia de Olivos del acto en el que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que permite incorporar al beneficio de la AUH a cerca de un millón de niños y adolescentes sin cobertura del Estado, para lo cual el Gobierno invertirá 30.000 millones de pesos."Nos encontramos con una situación muy compleja en términos de pobreza, de desocupación, de indigencia" y, frente a ella, "no negamos el problema, la responsabilidad ni la realidad, sino que nos ocupamos de ver cómo podíamos transformar esa realidad", afirmó Raverta y subrayó que los chicos son a quienes "más golpea la pobreza en la Argentina"."Habían quedado afuera, nadie los había visto ni tomado la responsabilidad ni el compromiso de ir a buscarlos", señaló Raverta, quien aseguró que ahora, luego de la firma del decreto, el Gobierno irá a "buscar a esos nenes", de los cuales ya fueron detectados "723.000".Anticipó que la ubicación de los niños que faltan "va a ser muy rápida", pero después las tareas continuarán "para que no haya en la Argentina ningún nene que no tenga su AUH".Al dirigirse a los pequeños, Raverta manifestó: "Sabemos que este es un año muy difícil, que no pudieron festejar sus cumples, que no pudieron ver a sus abuelos, pero estamos con ustedes, los queremos mucho, y les decimos a sus papás y mamás que este es un Gobierno que les da la mano para salir adelante y que vamos a salir de este tiempo tan complejo que nos tocó vivir".