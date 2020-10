Etchevehere vs. Etchevehere: Patricia Bullrich acompañó a los hermanos

Política Pichetto viajó a Entre Ríos y se fotografió con los hermanos Etchevehere

La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Entre Ríos, Dra. María Castagno, resolvió el reintegro en forma "provisoria e inmediata" de Casa Nueva a la presidenta del directorio de Las Margaritas, Leonor de Etchevehere. Mientras tanto, en el acampe que realizaron frente a la tranquera del establecimiento rural Casa Nueva, en Santa Elena, los demandantes junto a su madre, escucharon el fallo con el apoyo de la ex ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich.la ex funcionaria nacional."La familia Etchevehere es víctima de una usurpación, y sin derecho a la propiedad, no hay nada que funcione", sentenció al apuntar a "la usurpación de un grupo político ligado al gobierno, como lo es el de Grabois, con funcionarios durmiendo acá dentro como el caso de Gismondi". "Y que una funcionaria del ministerio de Justicia de la Nación se meta en una usurpación es el mundo del revés", agregó."Que una persona entre con 100 personas a una propiedad privada es una usurpación", indicó la ex funcionaria macrista y señaló que la ocupación de los campos, "es un delito de carácter penal". "Frente a un derecho constitucional, lo único que cabe es que el campo se libere", agregó."El debate es con la Constitución en la mano, sin eso es muy difícil porque todo se hace relativo y la ley deja de existir. No podemos entrar en un estado de salvajinos", reprochó y refirió que "el país está muy desmembrado, con problemas económicos, con cuatro millones de personas quedaron sin trabajo, una enorme cantidad de negocios y empresas cerrados"."Esperamos una defensa clara de los derechos constitucionales junto a productores que nos acompañan en estos duros 14 días", refirió Juan Diego Etchevehere. En la oportunidad, denunció que "los usurpares están siendo asistidos por funcionarios de los gobiernos nacional y provincial"."Al apuntar a "un Estado cómplice" en la situación, Luis Miguel Etchevehere, reseñó que "nada justifica que se tome un bien por la fuerza".