Presentaron a vecinales el proyecto de ensanche y doble vía en bulevar Racedo

"Es una obra que estaba en los planes desde 1966 y no se hacía", indicó el intendente Adán Bahl. La presentación del proyecto se realizó este martes con representantes de las vecinales Olegario Víctor Andrade, Sáenz Peña y Epidio González.



"Lo que buscamos con Racedo es el egreso de la ciudad (hoy solo tiene el ingreso), imprimirle mayor fluidez al tránsito, embellecer la zona con una obra de calidad, bien hecha y darle dinamismo a la economía. Todos los materiales se van a comprar en Paraná", anunció el Intendente y resaltó que el proyecto "va a generar 40 puestos de trabajo de manera directa y 80 de manera indirecta. Esto es algo que tenemos permanentemente en la inversión en la obra pública, la generación de puestos de trabajo".



Además, el presidente municipal informó que se decidió "llevar el agua por la zona verde de las veredas, porque la cañería que está debajo de la calle se encuentra muy deteriorada y se rompe con frecuencia. De esta manera vamos a proteger la vida útil de esa arteria, la semaforización, la iluminación y todo lo necesario para continuar buscando esta mirada estratégica de conectividad, así como lo estamos haciendo con otras arterias de la ciudad".



El próximo lunes será la apertura de la licitación. Luego habrá 60 días para el estudio de ofertas, adjudicación y firma de contratos. La ejecución de la obra se estima en un plazo de seis meses aproximadamente.



El financiamiento se gestionó a través del programa Argentina Hace II del Gobierno nacional.



Acompañaron a Bahl la viceintendenta, Andrea Zoff; la concejala Luisina Minni, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; y el secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik. Por las vecinales estuvieron presentes Luis Balbuena (presidente comisión vecinal Sáenz Peña), Olga Salas (secretaria comisión vecinal Olegario Víctor Andrade) y Aurora Albornoz (vicepresidenta comisión vecinal Elpidio González).



Testimonios

Luis Balbuena (vecinal Sáenz Peña): "Me pareció un proyecto muy importante, moderno y con toda la tecnología para una ciudad como Paraná, que como capital nos merecemos. Se esperaba esta obra porque ese tramo de Avenida de las Américas era un lugar olvidado por los intendentes". Con respecto a la convocatoria, Balbuena remarcó que "es importante que el intendente Bahl nos llame como vecinales y como vecinos, eso quiere decir que trabajamos en conjunto".



Aurora Albornoz (vecinal Elpidio González): "El proyecto va a potenciar toda la zona y los barrios aledaños. Lo que nos planteó el Intendente nos pareció perfecto y quedamos muy conformes. Valoramos el interés por integrar a las vecinales, porque muchas veces quedamos olvidados y en este caso no fue así".



Olga Salas (vecinal Olegario Víctor Andrade): "Creo que una vez terminada la obra va a ser fabulosa para toda la zona y la ciudad también. Para los vecinos va a ser muy importante porque vamos a tener entrada del barrio Presidente Perón, una buena salida por Racedo, Feliciano y otras cortadas. Valoramos que el Intendente haya pensado en nosotros, los vecinalistas, porque nos tuvo en cuenta y nos hizo partícipes de su proyecto".