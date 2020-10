Intendentes de Cambiemos destacaron el diálogo con el gobierno provincial

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En el Centro Provincial de Convenciones el mandatario provincial junto a la vicegobernadora, Laura Stratta; los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay y de Planemiento, Marcelo Richard por videoconferencia, y los intendentes Darío Schneider de Crespo; Gustavo Vergara de General Ramírez; Rafael Cavagna de Nogoyá; Pedro Galimberti de Chajari; Carlos Lencina de Piedras Blancas y los demás intendentes participaron por videoconferencia.



El mandatario valoró la participación de los jefes comunales y ratificó "una vez más de nuestra parte la metodología de trabajo, de poder ir buscando la construcción de una agenda que nos permita las acciones de gobierno necesarias para satisfacer las demandas en los distintos municipios".



Por otro lado, le transmitió a los intendentes que "cuentan con todo nuestro apoyo para trabajar en estos tiempos difíciles de pandemia que nos limitan mucho, nos reducen nuestro margen de acción, nos quita las posibilidades de avanzar en determinados temas, pero que tenemos que ir resolviendo las distintas situaciones que se nos presentan todos los días".



Trabajo conjunto



El intendente de Nogoyá Rafael Cavagana, dijo que el balance fue "positivo", y destacó que "siempre que estamos con el gobernador es positivo. Creo que el dialogo es fundamental, estrechar vínculos institucionales, pensar en nuestros gobernados de cada una de las ciudad, es fundamental", indicó.



"Así que nos vamos con una agenda de trabajo por delante donde vamos a concretar una reunión con el ministro de obras públicas de la provincia para poder que cada uno de los municipios tenga sus obras también primordiales que consideramos desde la intendencia apostando al trabajo en conjunto en pandemia como lo venimos haciendo", precisó.



Agradeció la posibilidad del encuentro y comentó que están "trabajando en esta situación difícil que nos atraviesa a todos los entrerrianos en pandemia y que estamos con esa voluntad de seguir trabajando".



Finalmente, afirmó su intención de "mostrar nuestra voluntad a Gustavo de seguir trabajando, son tiempos difíciles, vemos que el virus sigue estando y que esto no es culpa de nadie, estamos trabajando codo a codo llamando a la concientización".



Por su parte, Darío Schneider, agradeció por "la posibilidad de tener este espacio de charla y conversación, con el gobernador, sus ministros, la vicegobernadora y muchos intendentes también de nuestro espacio de cambiemos acompañando en forma virtual".



En ese marco, dijo que "ha sido una reunión muy nutrida y me parece positiva, porque siempre es importante poder plantear también un poco cara a cara la situación y las preocupaciones que tenemos y también tener la respuesta del gobernador, y bueno el compromiso de trabajar juntos hacia adelante", sostuvo.



Sobre los temas abordados durante el encuentro, Schneider, comentó que "planteamos todo lo que es concretamente obra pública tanto con recurso provincial como aquellas obras públicas que se están llevando adelante con recursos nacionales, que son los financiamiento que tiene la obra pública en infraestructura sobre en nuestra provincia.", explicó.



En tanto, el intendente de Chajarí Pedro Galimberti, indicó que "dentro del marco de la pandemia desde marzo no nos habíamos podido juntar así que en primer lugar le agradecimos al gobernador esta oportunidad". Acotó que "vinimos algunos intendentes que estamos en la mesa del foro de intendentes de Cambiemos y otros lo hicieron de manera virtual".



Explicó que tuvieron "la posibilidad de plantearle algunas problemáticas que estamos atravesando, cuestiones generales, teniendo en cuenta la cantidad de intendentes que somos no ahondamos en cuestiones individuales, a esto lo haremos más adelante con algunos de los ministros y otras áreas del Estado tratando de buscar soluciones a los problemas que hay en cada uno de los lugares y tratando de incorporarlos al Presupuesto 2021 que se ha enviado a la Cámara y que se está analizando".



En ese sentido, destacó que el trabajo institucional conjunto entre gobierno y municipios, "en un contexto difícil donde sabemos que los recursos más que nunca son escasos".



"Se trata de ver cómo hacemos para trabajar armónicamente tratando de contener todo el movimiento que tiene cualquier comunidad en un marco difícil y donde hay que estar muy presentes, sobre todo los municipios que tenemos que estar al lado de nuestros vecinos y tratando de conservar la cuestión sanitaria que es fundamental para poder seguir desarrollando algunas actividades que hoy están habilitadas", concluyó.



Respecto de la obra pública, explicó que "lo más importante que nos llevamos es una reunión que vamos a tener con el ministro (de Planeamiento) Richard, donde cada uno podrá desarrollar y preguntar respecto a las obras que tenga en su comunidad, esto es fundamental".