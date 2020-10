Junto al Presidente, Bordet homenajeó la figura de Kirchner

Política Fernández homenajeó a Néstor Kirchner y prometió cumplir sus promesas de campaña

El gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta participaron por videoconferencia del homenaje a Néstor Kirchner que encabezó este martes el presidente Alberto Fernández. Durante la ceremonia se colocó una estatua del ex Presidente en el centro cultural que lleva su nombre."Estamos en un día que nos despierta por un lado un dolor profundo, porque recordamos la pérdida de una persona realmente fundamental para el país. Pero por otro lado es una jornada de alegría, porque si algo quedó en claro aquel 27 de octubre de 2010 es que Néstor estará siempre presente en el amor interminable del pueblo argentino", describió Bordet al finalizar el acto."Hoy además recordamos un año del triunfo del Frente de Todos en las elecciones, un hecho histórico que permitió recuperar el sendero de la soberanía y la independencia a la Argentina. Una construcción amplia, que conllevó un gran esfuerzo de unidad de todos los sectores del pueblo, y que sin dudas hubiera enorgullecido a Néstor. Por eso también celebramos este día y en su memoria renovamos la convicción de construir entre todos y todas un país basado en la igualdad, la solidaridad y la unión del pueblo", concluyó Bordet.Por su parte, Stratta sostuvo que fue "un acto donde hubo mucha calidez, humanidad y testimonios que se proyectaron previamente al discurso del Presidente".Detalló que "se llevó la estatua del Néstor Kirchner que estuvo en Unasur y que por decisión de un Presidente se corrió. Estaba abandonada y una voluntad política del Presidente de la Nación en diálogo con Cristina de poder dejarla, traerla y ponerla en un lugar que es estratégico y ha sido un símbolo también de la decisión política, el Centro Cultura Néstor Kirchner".En ese marco, Stratta detalló que "Presidente brindó un discurso y recordó a Néstor. Creo que desde lo simbólico tiene que ver con el proyecto de país, con haber formado también de ese camino que trajo Néstor y que tiene que ver con la restitución de derechos, con las conquistas sociales, con las políticas de derechos humanos y con llegar a todas y todos con políticas activas a cada rincón del territorio".Más adelante, Stratta mencionó que, junto al gobernador, recordó la visita que oportunamente hizo el ex presidente Néstor Kirchner a Entre Ríos a poco de asumir. "Entre Ríos venía de tener un paro de más de 70 días y Néstor justamente vino con condiciones fuertes y un compromiso profundo a decir que iba a estar para solucionar estos temas, que no iba haber ciudadanos de primera y de segunda, que cualquier gurí de cada rincón del territorio era importante", recordó."Creo que lo que ha caracterizado a Néstor, que de alguna manera apareció en el acto y el encuentro de este martes, y que también tiene que ver con esa primera visita que hacer a Entre Ríos, son las convicciones. Un hombre de convicciones fuertes, de compromiso muy grande con la gente, con los que no tienen voz y una mirada profundamente federal porque también era un hombre del interior y entendía que tenía que llegar a todas y todos. Creo que Néstor tiene que ver con eso: con la convicción, el compromiso, con el no renunciar nunca los valores y a los ideales que tenemos, y el tener una visión de país federal", sostuvo la vicegobernadora.A modo de cierre, Stratta se refirió a la generación de jóvenes que participaron de la política en la gestión de Néstor Kirchner. "Soy parte de esa generación que volvimos a creer en la política a partir de Néstor Kirchner. Tuve la suerte de estar el día en que Néstor asume la presidencia de la Nación. Creo que una generación entera de jóvenes nos volcamos nuevamente a la política", insistió.En ese marco, recordó que "muchos quizás veníamos descreídos de ciertas estructuras o cuestiones que venían sucediendo, y Néstor con su convicción y compromiso, pero sobre todo con su forma de llevar adelante cada una de esas decisiones, nos enamoró y nos volvió a poner también en el centro de la escena".Por último, Stratta comentó que el presidente Alberto Fernández "rescataba que esos hijos de esa generación diezmada que es al de Néstor, que es la de los 70, hoy está en lugares estratégicos gobernando municipios, provincias o formando parte del gabinete. Creo que ese es el mejor legado que puede dejar un político, que las generaciones que vengan puedan tener la esperanza y seguir entendiendo que la política es la herramienta de transformación de la sociedad", concluyó.