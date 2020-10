Jorge Busti: Etchevehere "se apropió de 70 hectáreas de la escuela agrotécnica"

Relación con El Diario

El ex gobernador Jorge Busti, fue mencionado este lunes en el marco del conflicto familiar que ayer sumó un nuevo capítulo, al realizarse una marcha para apoyar a Dolores Etchevehere y los integrantes de Proyecto Artigas que están junto a ella, en el interior del establecimiento Casa Nueva, cuya propiedad está en disputa con el resto de los integrantes de la familia Etchevehere.En ese marco, se refirió al conflicto Etchevehere, al considerar que "es un problema netamente familiar que se ha transformado en un tema que se ha nacionalizado" y remarcó que "lo debe resolver la Justicia".El ex gobernador se refirió al conflicto Etchevehere y sostuvo que ": por el lado de los varones como un ataque a la propiedad privada y por parte de la señora", dijo en declaraciones radiales aDe todos modos, señaló que "indudablemente hay una mezcolanza de cosas, en última instancia el núcleo central es queni otra vía que no sea la Justicia".y en la Justicia de acá, más allá de que existan otros reclamos", planteó.En ese marco, afirmó: "".También se refirió a Leonor Barbero Marcial, madre de los Etchevehere en conflicto: ", lo que era por todos conocidos, aunque había periodistas que eran los más severos con el gobierno pero que me daban la posibilidad de la réplica, como Guillermo Alfieri que era un periodista de ley"."Siempre tuve una relación dura, frontal, con pensamientos totalmente opuestos, pero hay que poner las cosas en su lugar porque si no cualquiera dice cualquier disparate.", contó.Y rememoró: "y en el segundo gobierno habíamos logrado que se instalara Joaquín De Grazia (dueño de Granja Tres Arroyos) con una firma que se llama Reproductores Cobb, donde había muchos puestos de trabajo, y quien estaba interesado en ponery ocupantes de todo tipo en la zona lo cual significó un desgaste y no se encontraron soluciones"."Ahí aparece la figura del. Ante eso se le exigió un proyecto productivo, el secretario de la Producción era Daniel Welschen, él trajo un proyecto y. Pero sucedió luego que me fui del gobierno en 2007 y en 2008, me pide hablar Etchevehere para contarme que, lo que fue un gran escándalo", relató Busti."En resumen, le vendimos una parte de terreno y él se apropia de 70 hectáreas más de la escuela., se apropió de más terreno y lo procesaron. El procesamiento se cayó con la muerte de Luis Etchevehere y desconozco si siguió con sus hijos", sentenció.Consultado por cómo vislumbra el fin del conflicto, dijo que "después de la resolución de la jueza de Paraná designada,", dijo el exgobernador en declaraciones radiales reproducidas por"No hay otra manera; quienes hemos acatado siempre las resoluciones del Poder Judicial, la solución es el Poder Judicial", refirió.Por último, aseguró que "absolutamente nadie" del gobierno nacional lo llamó en este tiempo. "No me ha llamado absolutamente nadie ni tampoco me quise meter porque no me corresponde. Además,, soy un ciudadano común y un ex gobernador", concluyó.