El gobernador Bordet definió que Entre Ríos tendrá temporada turística

El gobernador Gustavo Bordet decidió que Entre Ríos tendrá temporada turística. Para ello, se trabajará con las cámaras empresariales, los prestadores turísticos e intendentes en estrecha relación con los Ministerios de Salud y Gobierno.Así lo hizo saber el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, tras una reunión de trabajo con el mandatario."No será obviamente como la temporada turística que conocemos habitualmente, sino una que se dará en un marco de contexto de pandemia. Se trabajará muy de cerca con las cámaras empresariales, el sindicato de trabajadores de la gastronomía y los municipios porque habrá que ir evaluando la situación en particular y sanitaria de cada ciudad, los protocolos y las actividades", precisó.En ese marco, sostuvo que "es un trabajo muy estrecho con el Ministerio de Gobierno; los intendentes porque ellos tienen la autonomía para definir qué grado de apertura y pueden controlar, y las autoridades del Ministerio de Salud como para hacer un seguimiento que lleve tranquilidad a los entrerrianos y a los turistas que nos visitan"."Con los intendentes y los prestadores turísticos queremos adelantar y compartir con los entrerrianos que Entre Ríos tendrá temporada turística. Ya iremos viendo la fecha para darle más certeza, pero ya está tomada la definición política del gobernador de que haya temporada turística en la provincia", insistió.Consultado sobre los alcances, Bahillo precisó que "el Ministerio de Turismo de la Nación está desarrollando una aplicación para el celular y que a partir de la misma se podrá solicitar el permiso para poder hacer turismo dentro del país. Esa aplicación requiere que se complete ciertos datos que se cruzan con la base de datos del Ministerio de Salud. A partir de ahí, si no está cargado como un ciudadano de riesgo, de contacto estrecho o de alguna situación que genere incertidumbre acerca de su situación de salud, se autoriza a este ciudadano o grupo familiar a realizar turismo hacia el punto que requiera", precisó.A la hora de brindar más detalles, el titular de la cartera de Turismo sostuvo que "esto conlleva una adhesión de la ciudad que quiera permitir la actividad turística. Tendrá que estar cargada la adhesión para ejercer la actividad turística dentro de ese destino, y también qué actividad turística porque un intendente puede determinar junto con las autoridades de Salud que la ciudad ofrezca determinado producto turístico y otro no. En esto tenemos que ser muy flexibles y trabajar codo a codo con prestadores, Salud y los intendentes, pero tendremos temporada con los protocolos y todos los productos turísticos que aseguren y garanticen el distanciamiento social ", insistió.Por último, informó que "por el momento no están previstos los espectáculos de carácter masivo por la situación actual. Obviamente esta situación es muy dinámica y puede cambiar en el periodo de dos o cuatro la situación epidemiológica, y esto ameritará una nueva evaluación, pero por ahora todo lo que sea espectáculo masivo y que concentre mucha gente no está dentro de los productos turísticos que se autorizarán", concluyó.