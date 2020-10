El mate y las fiestas de fin de año: las definiciones de la ministra Velázquez

Nuevo plan estratégico

en relación a la media nacional que es de 2.2", comunicó ala ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez.y algunos casos comunitarios; mientras que Paraná, Gualeguaychú y Gualeguay, que recientemente se incorporó con transmisión comunitaria sostenida", agregó.Para Velázquez, la situación significa queporque podemos conocer cómo se comporta y cómo se transmite"., alertó Velázquez. Y continuó: "Nuestra capacidad operativa, si bien está siendo contralada, hay regiones sanitarias en las queEn relación a la habilitación de actividades en cada una de las localidades, la funcionaria reiteró que tales disposiciones se acuerdan con las autoridades cívicas locales. "La flexibilización, si se cumplimentan los protocolos y se los monitorea, no insume tanta incidencia en el riesgo", aclaró.agregó al apuntar que "en el transporte público no se usa el barbijo o no se respetan las distancias óptimas". También alertó sobre las reuniones sociales, "clausura de actividades que no están siendo aprobadas por el DNU en Entre Ríos".Tras una reunión mantenida ayer con el gobernador Gustavo Bordet, la ministra comunicó que "se trabaja en un nuevo plan estratégico para revisar estos comportamientos sociológicos que se visualizaron en el último tiempo en relación a la mayor circulación de la población y la flexibilización de actividades habida cuenta que Entre Ríos tiene el 90% de las actividades autorizadas y en funcionamiento".. Necesitamos revisar el perfil de la población de cada una de las localidades, por eso propusimos volver a trabajar con los COES de cada municipio, en la idiosincrasia de cada lugar y en líneas de cuidado para una mayor adherencia a las conductas ya conocidas, como el lavado de manos, respetar la distancia social, el uso del barbijo para la interacción social con el otro", resaltó la funcionaria provincial.Y si bien destacó que "la población de adultos mayores y grupos de riesgo tuvo una adherencia importante a estas conductas de cuidado", insistió con respecto a que"Uno se contagia en la interacción con el otro y hay conductas que hay que refrescar, como el mantener las distancias y el lavado de manos", repitió."Los jóvenes, que son los que se sienten con mejor calidad de salud, es el grupo etario al que debemos llegar para lograr estafrente a los adultos mayores y los que tienen factores de riesgo", remarcó Velásquez."Hay conductas que vinieron para quedarse", sentenció la ministra de Salud al recalcar queMientras que, en relación a los, Velázquez recomendó que. Reiteró, además, "cuidar las medidas de higiene con respecto al otro".Comenzó este lunes en Entre Ríos el Plan Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales. Esta semana abren sus puertas 33 escuelas de seis departamentos que recibirán a 400 alumnos."Las noticias son alentadoras en la fase clínica tres que se encuentra la vacuna de Oxford porque ha tenido una prueba de inmunidad muy importante en el grupo etario de adultos mayores y personas con factores de riesgo", mencionó Velázquez al comentar que "la proyección indica que pueda estar para los primeros días del mes de enero". De igual manera, aclaró que "los esquemas de vacunación se cumplimentan primero para el personal de salud, adultos mayores y personas con factores de riesgo". "La cobertura universal de la población tarda meses", acotó al respecto.