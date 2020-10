Giano: "La Sociedad Rural no puede ni debe amenazar a la Justicia"

El presidente de la Cámara de Diputados Angel Giano rechazó fuertemente las expresiones de la Sociedad Rural de Concordia, en las que sus dirigentes advierten que "el país arderá en llamas" si el fallo judicial no les da la razón en relación disputa de la familia Etchevehere por un campo en Santa Elena.



"Esas declaraciones no hacen nada bien a la paz social, al no tratar el hecho con la responsabilidad que deben como institución de la sociedad civil. Es lógico que la Sociedad Rural se pongan a favor de algunos herederos que han sido sus dirigentes, pero no pueden desconocer que es un conflicto familiar y económico de larga data y por una sucesión inconclusa".



Ante el reclamo por inacción por parte de la elite rural de Concordia, el presidente de la Cámara Baja destacó que "el gobierno provincial ha sido muy cauto y muy efectivo en cuanto a ponerse a disposición de la justicia, respetar la propiedad privada y el funcionamiento de las instituciones, inclusive se han manifestado el propio gobernador Gustavo Bordet, la ministra de Gobierno Rosario Romero y el de Producción, Juan José Bahillo.



En este sentido destacó la actitud de los efectivos policiales "están cumpliendo con su función, ayudando a prevenir y disuadir cualquier conflicto entre terceras personas que se encuentran fuera del campo en litigio y que no tienen nada que ver con una situación familiar y hereditaria". Pero, advirtió la intencionalidad política y sectorial de algunos dirigentes e instituciones que "están queriendo presionar a la Justicia e incitar a la violencia".



"En Entre Ríos como dijo el Gobernador Bordet, la propiedad privada se respeta, y si no se respeta se va a la justicia, como se ha resuelto siempre en todo el territorio provincial en caso de usurpaciones. Y agregó que "en este caso, concretamente, es un tema familiar, económico y hereditario, es la justicia quien lo deberá resolver".



"Mientras tanto, hay terceras personas, dirigentes políticos que no tienen nada que hacer fuera del campo, menos con actitudes amenazantes. Si la justicia resuelve que quienes ingresaron al campo no tienen derecho, se tendrán que ir, pero, si resuelve que tienen derecho, los demás herederos tendrán que respetarlo".



Para Giano, "tienen que sembrar la paz y la concordia, no hacer uso político de la situación, ni amenazar a la Justicia y mucho menos que se realicen este tipo de declaraciones irresponsables, como las vertidas por la Sociedad Rural de Concordia, porque al expresar que "el país arderá en llamas" si un fallo judicial no les gusta, atentan contra la Democracia y la República, que significan respetar la ley y las decisiones judiciales, actuar de otro modo, es volver a la época de las cavernas".